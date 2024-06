Irupi celebra 113 anos da tradicional Festa de São João

A tradicional festa de São João, realizada anualmente na Princesinha do Caparaó, a cidade de Irupi, se transformou no maior São João do Espírito Santo.

Na programação da festa que celebra 113 anos, a fogueira e o Tombo do maior Canjicão do Estado, com mais de 600 litros que serão distribuídos para o público presente, um dos grandes destaques da festança.

O evento é uma realização da Paróquia Nosso Senhor Jesus Cristo Luz dos Povos com o apoio da Prefeitura, e contará com shows, comidas típicas, quadrilhas e, é claro, a tradicional fogueira de São João.

Com uma programação variada que inclui missas, shows nacionais e apresentações de quadrilha, churrasco de fogo de chão, a festa promete movimentar a cidade ao longo dos dias de celebração na praça em frente à Igreja Matriz. A renda da festa será revertida para a construção do Cesal.

Confira a programação!

Dia 15 de junho – Sábado

19h – Missa Pe. Leonardo – Gesto concreto: papel higiênico

Dia 16 de junho – Domingo

19h – Missa Frei Acácio – Gesto concreto: Óleo

Dia 17 de junho – Segunda-feira

19h30 – Missa Pe. Wosley – Gesto concreto: leite

Dia 18 de junho – Terça-feira

19h30 – Missa Pe Thiago – Gesto concreto: Feijão e fubá

Dia 19 de junho – Quarta-feira

19h30 – Missa Frei Levi – Gesto concreto: Macarrão

Dia 20 de junho – Quinta-feira

19h30 – Missa Pe. Genivaldo – Gesto concreto: Pó de café

20h50 – Quadrilha das crianças

21h30 – Show Nacional Álvaro e Daniel

Dia 21 de junho – Sexta-feira

19:30 – Missa Pe. Bruno – Gesto concreto: Sabonete e Creme dental

20h45 – Quadrilha pastoral familiar

21h15 – Abertura

21h40 – Tombo maior Canjicão Capixaba

22h – Show Nacional com os Gargantas de Ouro

00h – Show com Mili Moreira

Dia 22 de junho – Sábado

19h – Missa Pe. Silas – Gesto concreto: Sabão em barra e detergente

22h – Show Nacional com Alemão do Forró

00h – Show com Marcos e Willian

Dia 23 de junho – Domingo

10h30 – Churrascada de fogo de chão e almoço – Show com a Caravana do Acanhado

13h – Leilão de bezerros beneficente as obras do Cesal

19h – Missa Pe. Fabio – Gesto concreto: Arroz e feijão

20h30 – Benção da fogueira – Show pirotécnico

21h – Quadrilha Jovens TLC

21h30 – Xiru do Sul

00h – Passagem na fogueira

Dia 24 de junho – Segunda feira

10h – Missa presidida pelo bispo diocesano Dom Luiz Fernando Lisboa

Foto: Divulgação | PMI