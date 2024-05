“Mais tarde”: novo single do músico Diego Comum já está disponível

O cantor cachoeirense Diego Gomes Ardisson, mais conhecido como Diego Comum, lançou nesta quinta-feira (23) seu mais novo single autoral. “Mais tarde”, foi lançado oficialmente às 16 horas, no canal do artista no Youtube.

Composta há mais de dez anos, a letra da nova canção ainda não havia sido gravada. “Produzi essa música no estúdio do Leandro, que está massa demais e gravamos com muito cuidado e carinho. Foi bem rápido, gravei a linha de violão e partimos daí”, explica.

Diego explica que a nova canção tem uma levada “boombap”, crua, com a pegada das ruas. “É uma música simples, com apenas duas estrofes. O intuito é passar um pouco do que eu sentia quando escrevi. Além disso, o refrão é bem chiclete, daqueles que a gente fica cantando o dia todo depois de ouvir apenas duas vezes”, ressalta.

Para conferir o novo lançamento do cantor cachoeirense, basta acessar o canal do artista no Youtube ou o Instagram @diego_ardisson_

Spotify: Diego Comum oficial

YouTube: Diego Comum oficial