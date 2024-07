Queijo de 12.000 kg será destaque na 10ª Festa do Leite e do Queijo de Itaici

A 10ª Festa do Leite e do Queijo de Itaici, promovida pela Prefeitura de Muniz Freire em parceria com a Comissão de Festa do distrito, será realizada entre os dias 3 a 7 de julho, no parque de Exposições.

Como nos anos anteriores, a atração principal da festa, o queijo gigante, tem previsão de atingir a marca dos 12.000 quilos. Além disso, estão sendo preparados 500 quilos de doce de mamão, que será distribuído gratuitamente ao público presente, no domingo (7).

Leia Também: Sábado é dia de rock 🤘🏽 Biquíni Cavadão e outras bandas agitam 2ª noite do FIG

Durante os festejos, também acontecerá, na quinta (4), a escolha da Rainha e das Princesas da Festa, chegada da tropa com churrasco comunitário e shows com artistas locais e regionais, que irão animar os cinco dias da festa.

Segundo o presidente da Associação de Moradores do Distrito de Itaici, André Lazaresque, uma grande equipe entre funcionários públicos e voluntários está mobilizada na expectativa de reunir mais de 12 mil pessoas nos cinco dias de festa.

“Estamos nos preparativos da nossa tradicional Festa do Leite e do Queijo. Esse ano, nossa meta é produzir um queijo de 12.000 kg e 500 kg de doce de mamão que iremos distribuir gratuitamente para o público presente”, ressaltou André.

Confira a programação:

03/07 – quarta-feira

18h – Chegada dos Animais

18h30 – Festa Junina da EMEF “Sebastião Costa” com show do Trio Chocomel

04/07 – quinta-feira

7h – Esgota dos Animais

19h – 1ª Ordenha

19h30 – Abertura Oficial

20h – Escolha da Rainha

22h – Show com Comparsas do Forró

05/07 – sexta-feira

7h – Esgota dos Animais

19h – 2ª Ordenha

19h – 3ª Ordenha

21h – Show com Cristiano Costa

23h – Show com Forró Numa Boa

06/07 – sábado

7h – 4ª Ordenha

12h – Churrasco Comunitário

19h – 5ª Ordenha

21h – Show com Marcos e Willian

23h – Show com Dan Rocha

07/07 – domingo

7h – Última Ordenha

9h – Entrega de premiação do Concurso Leiteiro

10h30 – Desfile do Queijo pelas Ruas do Distrito

12h – Partilha do Queijo

12h30 – Show com Os Araújos

16h – Show com Amizade do Samba