Sábado é dia de rock 🤘🏽 Biquíni Cavadão e outras bandas agitam 2ª noite do FIG

Quem conhece o Festival de Inverno de Guaçuí sabe que cada dia do evento é uma experiência única. Além da praça gastronômica com diferentes temas culinários, as atrações musicais também agradam diversos públicos. No sábado (06), o FIG será de muito pop e rock, com as melhores trilhas sonoras nacionais e internacionais.

Na segunda noite do Festival (06), sobe ao palco Biquíni Cavadão, que já faz história no mundo da música há quase 40 anos; Rodrigo Teaser, que é o maior cover do cantor Michael Jackson da América Latina, levando sucessos do rei do pop para o FIG; e por último, o projeto Rock Reunion, que reunirá 4 bandas de rock para a apresentação no evento.

Rock Reunion

O Projeto Rock Reunion surgiu da amizade e sintonia de 4 grandes bandas de rock de Guaçuí e consiste na apresentação das 4 bandas (Alternative Stage, Projeto Paralelo 80, Offbox e Red Snow) com participações pontuais dos artistas das bandas no show da cada um. São 4 bandas com estilo completamente diferentes, mas com excelência de qualidade do som.

Luiz Bernard, vocalista e fundador da Alternative Stage, diz que todos da banda estão empolgados com esse projeto e felizes com esse reconhecimento no FIG. “Estamos este ano fazendo 10 anos de banda, tocando clássicos do rock internacional e nacional em nossas apresentações. É um projeto que tenho muito orgulho de fazer parte!” Conta Luiz.

O vocalista também diz que fazem shows não só aqui na região do Caparaó, mas em vários outros lugares do Estado. “Essa é a quarta vez que vamos nos apresentar no Festival de Inverno! Estamos nos sentido extremamente honrados em participar de mais uma edição mostrando nosso trabalho juntamente com outras 3 icônicas bandas da nossa cidade! Só temos a agradecer a organização do FIG por sempre lembrar da gente!” Diz.

Luiz convida o público para o evento e afirma que a plateia pode esperar um show marcado por clássicos do Pop Rock e Metal Internacional em uma apresentação muito eletrizante e animada!

Gastronomia no FIG

Não somente os artistas são as atrações do Festival de Inverno deste ano. A praça gastronômica do FIG será um show à parte, trazendo em cada dia um tema culinário diferente.

Na sexta-feira (05), o destaque será para o churrasco, com um chef especializado preparando costela de chão, cupim e outras delícias. Já no sábado (06), o foco será em frutos do mar e no domingo (07), será em feijoada. Uma grande variedade de bebidas de qualidade também estarão disponíveis, como os vinhos da Adega Perim e cervejas artesanais.

Além disso, durante a manhã, a programação será extensa, com a presença de grandes chefs dando aulas show e uma área kids para as crianças.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA: Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux SÁBADO: Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux DOMINGO: Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

Local do evento

Um grande Centro de Eventos está sendo finalizado em Guaçuí e será o palco do Festival de Inverno deste ano. Em visita recente ao local, o Governador Renato Casagrande comentou sobre o sucesso do Festival.

“Este evento atrai atividades econômicas para a região; atrai também empregos, oportunidades e atrai cultura. Para nós, é importante valorizar a nossa cultura, então já estamos na expectativa. As pessoas vêm aqui curtir esse clima ameno, tomar um vinho, se divertir e aproveitar todas as atrações que teremos aqui.” Afirma Casagrande.