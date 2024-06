Sexta raiz 🤠 primeiro dia do Festival de Inverno de Guaçuí será de sertanejo

Sabia que você pode ter uma experiência diferente em cada dia do Festival de Inverno de Guaçuí? O evento está cada vez mais próximo e se você ainda não garantiu seu ingresso, corre para não ficar de fora! Já na abertura do Festival, a sexta-feira (05), uma grande festa sertaneja vai trazer a dupla Edson e Hudson e muito mais.

Como atra√ß√£o principal, Edson e Hudson v√£o levar para o Festival de Inverno sucessos eternizados no cora√ß√£o do p√ļblico, como “Foi Deus” e “Azul”.

Outra atra√ß√£o aguardada √© o sertanejo Baitaca, que conquistou o p√ļblico com seu estilo aut√™ntico e letras que retratam a vida no campo. Seu sucesso “Do Fundo da Grota” se tornou um hino, ultrapassando a marca de 40 milh√Ķes de visualiza√ß√Ķes no YouTube e sendo regravada por grandes nomes da m√ļsica sertaneja, como Gusttavo Lima, Eduardo Costa, Fernando & Sorocaba, Maiara & Maraisa e Guilherme & Santiago.

Al√©m das atra√ß√Ķes nacionais, o cantor capixaba Filipe Fernandes vai levar um repert√≥rio que inclui sertanejo do mais novo aos cl√°ssicos, como Evid√™ncias e Boate Azul. Para o Festival de Inverno de Gua√ßu√≠, Filipe afirma que a expectativa √© total. De acordo com ele, que j√° participou do evento antes, vai trazer muita coisa nova neste show, al√©m das participa√ß√Ķes de Mayara Barbosa, Diego Dam, Mateus Matos & Murilo e Talyta Salucci.

“Nesse show, gostaria de mostrar al√©m do meu trabalho, o trabalho deles tamb√©m‚Ķ Acredito que essa parceria pode ajudar muito a movimentar o cen√°rio do sertanejo na nossa regi√£o; essa uni√£o vai mostrar muito da for√ßa que a gente tem‚Ķ Precisamos disso!” afirma Filipe Fernandes.

Gastronomia no FIG

N√£o somente os artistas s√£o as atra√ß√Ķes do Festival de Inverno deste ano. A pra√ßa gastron√īmica do FIG ser√° um show √† parte, trazendo em cada dia um tema culin√°rio diferente.

Na sexta-feira (05), o destaque será para o churrasco, com um chef especializado preparando costela de chão, cupim e outras delícias. Já no sábado (06), o foco será em frutos do mar e no domingo (07), será em feijoada. Uma grande variedade de bebidas de qualidade também estarão disponíveis, como os vinhos da Adega Perim e cervejas artesanais.

Além disso, durante a manhã, a programação será extensa, com a presença de grandes chefs dando aulas show e uma área kids para as crianças.

Local do evento

Um grande Centro de Eventos está sendo finalizado em Guaçuí e será o palco do Festival de Inverno deste ano. Em visita recente ao local, o Governador Renato Casagrande comentou sobre o sucesso do Festival.

“Este evento atrai atividades econ√īmicas para a regi√£o; atrai tamb√©m empregos, oportunidades e atrai cultura. Para n√≥s, √© importante valorizar a nossa cultura, ent√£o j√° estamos na expectativa. As pessoas v√™m aqui curtir esse clima ameno, tomar um vinho, se divertir e aproveitar todas as atra√ß√Ķes que teremos aqui.” Afirma Casagrande.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA: Pra√ßa gastron√īmica com churrasco ga√ļcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux

Pra√ßa gastron√īmica com churrasco ga√ļcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux S√ĀBADO: Pra√ßa gastron√īmica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavad√£o; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux

Pra√ßa gastron√īmica com frutos do mar / Biquini cavad√£o; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux DOMINGO: Pra√ßa gastron√īmica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

Pra√ßa gastron√īmica com feijoada / Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

Pontos Físicos:

Guaçuí: AB FARMA, Escolha Perfeita, Perfumaria BMQ e Lojas ZEMA

Alegre: Caparaó Music

Vit√≥ria: √ďticas Diniz e Lojas Origens

Cachoeiro de Itapemirim: Oakes Store

Carangola (MG): 4 Esta√ß√Ķes Life Men

Espera Feliz (MG): PassoForte Modas e Acessórios

Bom Jesus do Itabapoana (RJ): PassoForte Calçados