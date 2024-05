Sorteio: concorra a um pacote para o Festival de Inverno de Guaçuí

No mês de julho, Guaçuí recebe mais uma edição do Festival de Inverno mais charmoso do Caparaó Capixaba.

O Festival de inverno de Guaçuí deste ano tem data marcada para os dias 05, 06 e 07 de Julho e conta com Biquini Cavadão, Edson e Hudson, Fundo de Quintal, Rodrigo Teaser, Baitaca e muito mais. Além de uma gastronomia incrível junto a toda experiência exclusiva que o FIG oferece.

O AQUINOTICIAS.COM em parceria com o Guia A, vai sortear no dia 24/05 um pacote de ingressos válido para todos os dias do evento, e para participar é muito simples!

Siga os perfis: @guiaa.es , @festivaldeinvernoguacui e @aquinoticias

Marque 3 amigos nos comentários (lembre-se que é proíbido mencionar famosos ou perfis de empresas)

Quanto mais comentar, mais chances de ganhar!

Deixe seu perfil aberto no dia do sorteio, que será realizado no dia 24 de maio!

Boa Sorte!