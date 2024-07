Varanda Café: conheça o charme e os sabores desta cafeteria em Guaçuí

Pensem em um espaço charmoso, aconchegante e ainda com comidas e bebidas especiais. Esse é o Varanda Café, localizado no centro de Guaçuí. A cafeteria trabalha somente com grãos selecionados, trazendo os melhores cafés da região para os clientes. Além disso, as opções de comidas doces e salgadas são variadas, com um cardápio cheio de delícias.

De sobremesas, é possível encontrar diferentes bolos, tortas, bebidas adocicadas e muito mais. De salgado, uma variedade de quiches, toasts, tapiocas, entre outros. O cardápio de cafés também traz opções muito variadas, todos com a qualidade de primeira.

A decoração rústica também é um ponto alto do Varanda Café, que fica em um casarão cheio de história, o espaço Maria Ferraz. Fundado em 1924, o local já foi palco para o comício de Juscelino Kubitscheck quando esteve na cidade em campanha presidencial. Hoje, a casa reformada já se enquadra na agenda turística da cidade e abriga escritórios, exposições e confraternizações, além da charmosa cafeteria.

Quem vem para Guaçuí durante o Festival de Inverno da cidade não pode deixar de conhecer o Varanda Café. “Durante os eventos que tem na cidade, o Festival de Inverno principalmente, a gente tem uma mudança na circulação de pessoas na cafeteria. A gente vê um grande número de pessoas de fora que vem aqui conhecer o local; a gente monta até um esquema especial com fila de espera.” Conta Kaká, o proprietário.

Kaká também diz que esse movimento é bom para a cidade no geral, que tem mais pessoas consumindo nos comércios e conhecendo a região.

Serviço:

Varanda Café

Funcionamento: (pode haver alteração em feriados)

Seg – Sex 14 às 20h

Sab 09:30 às 12h e 14 às 19hs

Endereço: Av. Espírito Santo, 199 – Centro, Guaçuí – ES

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA: Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux SÁBADO: Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux DOMINGO: Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

Praça gastronômica com feijoada / Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

Pontos Físicos:

Guaçuí: AB FARMA, Escolha Perfeita, Perfumaria BMQ e Lojas ZEMA

Alegre: Caparaó Music

Vitória: Óticas Diniz e Lojas Origens

Cachoeiro de Itapemirim: Oakes Store

Carangola (MG): 4 Estações Life Men

Espera Feliz (MG): PassoForte Modas e Acessórios

Bom Jesus do Itabapoana (RJ): PassoForte Calçados

Gastronomia no FIG

Não somente os artistas são as atrações do Festival de Inverno deste ano. A praça gastronômica do FIG será um show à parte, trazendo em cada dia um tema culinário diferente.

Na sexta-feira (05), o destaque será para o churrasco, com um chef especializado preparando costela de chão, cupim e outras delícias. Já no sábado (06), o foco será em frutos do mar e no domingo (07), será em feijoada. Uma grande variedade de bebidas de qualidade também estarão disponíveis, como os vinhos da Adega Perim e cervejas artesanais.

Além disso, durante a manhã, a programação será extensa, com a presença de grandes chefs dando aulas show e uma área kids para as crianças.

Local do evento

Um grande Centro de Eventos está sendo finalizado em Guaçuí e será o palco do Festival de Inverno deste ano. Em visita recente ao local, o Governador Renato Casagrande comentou sobre o sucesso do Festival.

“Este evento atrai atividades econômicas para a região; atrai também empregos, oportunidades e atrai cultura. Para nós, é importante valorizar a nossa cultura, então já estamos na expectativa. As pessoas vêm aqui curtir esse clima ameno, tomar um vinho, se divertir e aproveitar todas as atrações que teremos aqui.” Afirma Casagrande.