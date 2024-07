FIG 2024: Evento terá variedade de cervejas artesanais

A experiência do Festival de Inverno de Guaçuí é mais que completa! Além das atrações musicais, a praça gastronômica do FIG também dá um show. Com a variedade culinária, vinhos e cervejas artesanais, você vai poder apreciar todos os sabores do evento.

A edição deste ano já acontece neste fim de semana, entre os dias 05, 06 e 07. Na sexta-feira (05), o destaque será para o churrasco, com um chef especializado preparando costela de chão, cupim e outras delícias. Já no sábado (06), o foco será em frutos do mar e no domingo (07), será em feijoada.

Uma grande variedade de bebidas de qualidade também estarão disponíveis, como os vinhos da Adega Perim e cervejas artesanais. Para as cervejas artesanais, duas grandes marcas foram escolhidas: A cervejaria Tenebrosa e a Else Cervejaria. O Empório São Pedro, de Guaçuí, também estará presente e será responsável pelas cervejas tracionais.

Cervejaria Tenebrosa

A cervejaria Tenebrosa surgiu em 2015 de forma caseira, conta Kauê Freire, um dos responsáveis pela marca. Hoje, a receita original é produzida em Castelo e levada para Guaçuí. O principal ponto de comercialização da cerveja na cidade é o Tenebrosa Public House, que surgiu há 3 anos. Além disso, eles têm pontos de vendas da cerveja em Patrimônio da Penha e Pedra Menina.

Kauê diz estar muito feliz com o convite para participar do Festival de Inverno de Guaçuí. Ele conta que já esteve no evento outras vezes como público, mas dessa vez vai participar com a cervejaria. “Vamos com tudo! Levaremos 5 estilos de cerveja: a Pilsen, que é a tradicionial, a IPA, Chopp de vinho, entre outras. Serão pelo menos 1800 litros de cerveja. Será um evento lindo, Guaçuí merece!”

Cervejaria Else

A Else é a 1ª cervejaria artesanal capixaba e foi fundada em 2012 pelo empresário José Olavo Medici. Localizada em Pedra Mulata, região rural de Viana/ES, hoje tem capacidade instalada para produzir 10mil litros de cerveja por mês. Os equipamentos são de altíssima qualidade, água de nascente potável, pura e cristalina; maltes, lúpulos e leveduras importadas, fazendo assim cervejas diferenciadas e com características únicas.

Stefano Junior Lombardi, proprietário, diz que decidiu participar do Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) porque reconhecem a importância desse evento na promoção da cultura e gastronomia local. “Apesar de estarmos localizados em Viana, acreditamos que o FIG é uma plataforma ideal para expandir nosso alcance e apresentar nossas cervejas artesanais a um público mais amplo.” conta.

Ele diz que as expectativas para o FIG 2024 são extremamente positivas. “Esperamos um grande público, animado pelas atrações musicais e culinárias que o festival oferece. Estamos ansiosos para interagir com os visitantes e proporcionar uma experiência única com nossas cervejas, que são feitas com ingredientes de alta qualidade e métodos tradicionais.”

Na Else cervejaria, o público irá encontrar mais de 5 tipos diferentes de cerveja. Das clássicas como a Pilsen; Blonde Ale, que é uma cerveja premiada; Stout, cerveja escura que orna perfeitamente com o frio por ter notas de café e cacau; a IPA e o chopp de vinho para o público com o paladar mais adocicado; entre outras.

Empório São Pedro

Para além das cervejas artesanais, as cervejas tradicionais também são indispensáveis. O empório São Pedro estará presente no Festival de Inverno de Guaçuí com as cervejas Heineken e Amstel. A loja também fará parte do churrasco, onde trabalhará com os cortes ancho (filé de costela) e costela no fogo de chão, além do choripán, uma novidade na região.

Pedro Balarini , proprietário, conta que a loja está com as portas abertas em Guaçuí há 7 anos. Ele também diz que há tempos tinha o desejo de fazer parte do FIG e neste ano isso será concretizado.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA: Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos; DJ Manux SÁBADO: Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage); DJ Manux DOMINGO: Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

Praça gastronômica com feijoada / Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

Pontos Físicos:

Guaçuí: AB FARMA, Escolha Perfeita, Perfumaria BMQ e Lojas ZEMA

Alegre: Caparaó Music

Vitória: Óticas Diniz e Lojas Origens

Cachoeiro de Itapemirim: Oakes Store

Carangola (MG): 4 Estações Life Men

Espera Feliz (MG): PassoForte Modas e Acessórios

Bom Jesus do Itabapoana (RJ): PassoForte Calçados

Local do evento

Um grande Centro de Eventos está sendo finalizado em Guaçuí e será o palco do Festival de Inverno deste ano. Em visita recente ao local, o Governador Renato Casagrande comentou sobre o sucesso do Festival.

“Este evento atrai atividades econômicas para a região; atrai também empregos, oportunidades e atrai cultura. Para nós, é importante valorizar a nossa cultura, então já estamos na expectativa. As pessoas vêm aqui curtir esse clima ameno, tomar um vinho, se divertir e aproveitar todas as atrações que teremos aqui.” Afirma Casagrande.