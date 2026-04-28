Cachoeiro Food Beer une diversão e solidariedade neste fim de semana

O público já pode se programar para um fim de semana de lazer e solidariedade em Cachoeiro de Itapemirim. O Cachoeiro Food Beer acontece entre os dias 30 de abril e 3 de maio, no Parque de Exposições e, além da programação voltada ao entretenimento, também mobiliza visitantes para uma importante campanha de arrecadação de alimentos.

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A iniciativa ganhou força após reunião realizada na última segunda-feira (27), quando a organização do evento firmou parceria com a Secretaria Municipal de Ação Social. Participaram do encontro o organizador Samuel, o secretário Éder Botelho e o subsecretário Cid Fassarela. A proposta, portanto, é ampliar o alcance da ação social durante o evento.

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Dessa forma, a organização convida o público, expositores de carros antigos e motociclistas a contribuírem com a doação de 1 kg de alimento não perecível. Todo o material arrecadado será destinado ao banco de alimentos do município, reforçando o apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

Além disso, a campanha busca unir entretenimento e responsabilidade social. Ao mesmo tempo em que oferece atrações para diferentes públicos, o evento incentiva atitudes solidárias. Assim, o Cachoeiro Food Beer se consolida não apenas como um espaço de lazer, mas também como um ponto de mobilização comunitária.

Cachoeiro Food Bear

O Festival Cachoeiro Food Bear já se consolidou como uma grande vitrine para negócios, reunindo gastronomia, cultura e entretenimento em um só espaço. Dentro do evento também acontece o Encontro de Carros Antigos. A expectativa é reunir mais de 200 veículos antigos, consolidando o encontro de antigomobilismo como um dos grandes destaques da programação.

A exposição dos veículos acontece nos dias 01 e 02 de maio, dentro da programação oficial do festival. Durante esse período, o público também poderá aproveitar música ao vivo, gastronomia diversificada e momentos de convivência entre amigos e familiares. Dessa forma, o evento se consolida como uma opção completa de lazer.

Além disso, esta será a terceira edição consecutiva da parceria entre os clubes Antigos Cachoeiro, Cachu Volks e Carve Club com a organização do festival.

Programação

Logo na abertura, no dia 30 de abril, o evento contará com a apresentação da banda Casaca, conhecida por levar o congo capixaba ao palco com forte identidade regional. Além disso, o grupo já participou de outras edições e costuma atrair grande público, consolidando-se como um dos destaques do festival.

Na sequência, a programação inclui o show da banda Calibre de Rosas, que apresenta um tributo ao Guns N’ Roses. A escolha dialoga com a expectativa do público capixaba após a confirmação da passagem da banda original pelo Espírito Santo. O repertório promete reunir clássicos conhecidos, ampliando o apelo do evento entre os fãs de rock.

Além dessas atrações, o festival também confirmou apresentações de Cadu Caruzo, com um especial dedicado a Cazuza, e da dupla Duetts. Dessa forma, o line-up inicial combina diferentes estilos dentro do universo do rock nacional e internacional.

Enquanto isso, a organização informou que novas atrações serão divulgadas ao longo da semana. Ao todo, o evento deve reunir cerca de 10 apresentações musicais durante os quatro dias. Além disso, a entrada será gratuita em todos os dias, o que deve ampliar o acesso do público e movimentar o turismo local.