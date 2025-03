Cachoeiro se prepara para o maior Brega do Brasil: veja nova atração

Prepare o copo e o coração, porque Cachoeiro de Itapemirim vai tremer no dia 11 de abril! O evento “Brega No 12” acaba de confirmar a segunda atração que promete incendiar o Parque de Exposições: Heitor Costa, o rei da sofrência e da “dancinha mais famosa do Brasil”, se junta a Natanzinho Lima para uma noite inesquecível de brega e arrocha.

Com um repertório repleto de sucessos que falam de amor e sentimento, Heitor Costa chega para somar forças com Natanzinho Lima e transformar o Parque de Exposições em um verdadeiro palco de paixão e ritmo contagiante. Prepare-se para cantar a plenos pulmões hits como “Não Sou de Ninguém” e “Atende Aí BB”, e para se render à energia da famosa dancinha que conquistou o Brasil.

Uma noite para ficar na história

O “Brega No 12” não é apenas um show, é um evento que marca o início de uma turnê nacional que promete levar o melhor do brega para todo o país. E a escolha de Cachoeiro de Itapemirim como ponto de partida desse projeto grandioso é um reconhecimento da força da cultura e da receptividade do público da cidade.

“Cachoeiro será a primeira cidade a receber a label dos artistas. O Brega No Brasil 12 vai rodar todo o Brasil, e a escolha de Cachoeiro como ponto de partida desse projeto que promete ser um sucesso absoluto é um reconhecimento da força da cultura e da receptividade do público da cidade.”, afirma a organização do evento.

Ingressos à venda: garanta seu lugar nessa festa!

Os ingressos para o “Brega No 12” já estão à venda no site virtualticket.com.br, com opções para todos os gostos e bolsos:

Pista Premium (2º lote): para quem quer curtir o show de perto e com todo o conforto.

para quem quer curtir o show de perto e com todo o conforto. Frontstage (3º lote): para quem não abre mão de estar na frente do palco e sentir a energia dos artistas.

para quem não abre mão de estar na frente do palco e sentir a energia dos artistas. Lounges: para grupos de amigos que querem aproveitar a noite com exclusividade e comodidade.

Não perca tempo e garanta já o seu ingresso, pois a procura está altíssima e os ingressos são limitados!

Pontos de venda físicos

Para quem prefere comprar pessoalmente, os ingressos também estão disponíveis nos seguintes pontos de venda:

Cachoeiro: Oriento Joias (Centro / Perim Center)

Oriento Joias (Centro / Perim Center) Marataízes: Ótica da Corujinha

Ótica da Corujinha Castelo: Tanea Multimarcas

Informações sobre Lounges

Para mais informações sobre os lounges, entre em contato pelo telefone (027) 99669-6371.

Serviço

Evento: Brega no 12 com Natanzinho Lima e Heitor Costa

Brega no 12 com Natanzinho Lima e Heitor Costa Data: 11 de abril

11 de abril Local: Parque de Exposições de Cachoeiro

Parque de Exposições de Cachoeiro Ingressos: www.virtualticket.com.br

www.virtualticket.com.br Contato para Lounges: (027) 99669-6371

Prepare-se para uma noite de muita emoção, música boa e diversão garantida. O "Brega No 12" promete ser um evento histórico que vai ficar marcado na memória de todos os cachoeirenses.

