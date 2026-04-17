Cavalgada “Elas por Elas” reúne 10 atrações musicais em Cachoeiro

A 4ª Cavalgada Feminina “Elas por Elas” movimenta Cachoeiro de Itapemirim neste sábado (18) com uma programação que une tradição, música e protagonismo feminino no meio rural. O evento acontece no Rancho do Cabral e promete reunir grande público, além de destacar a força das mulheres em um ambiente historicamente dominado por homens.

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A cavalgada terá saída prevista às 16h, no Parque de Exposição, e seguirá até o Rancho do Cabral, com chegada estimada para as 19h. Em seguida, a festa continua ao longo da noite e deve se estender até o amanhecer. Além disso, a estrutura montada para o evento é uma das maiores da região, garantindo conforto e entretenimento para os participantes.

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No palco, 10 atrações garantem a diversidade musical, com ritmos como piseiro, forró e sertanejo. Entre os nomes confirmados estão Dan Rocha, Os Patrões, Fabrício do Forró, Explosão Sertanejo, Mariana Capaz, Os Magnatas, Arthur Mezadri, Patroa da Farra, Jesse Pimenta e Nick Magnata. Dessa forma, o evento aposta em uma programação intensa para manter o público animado durante toda a noite.

Cavalgada feminina em Cachoeiro

Segundo uma das colaboradoras da cavalgada, Marilea, a iniciativa surgiu justamente para ampliar a participação feminina nesse tipo de evento. Tradicionalmente dominadas por homens, as cavalgadas ganharam uma nova proposta com o grupo de mulheres que decidiu criar um espaço próprio. “Na maioria das vezes, são os homens que participam. Então, juntamos um grupo de mulheres e resolvemos promover a nossa cavalgada. Agora, só tem mulheres montadas. Saímos de trás do fogão e bora cavalgar”, destacou.

Os interessados em participar podem adquirir ingressos no valor de R$ 30,00, disponíveis de forma online. Portanto, a expectativa é de mais uma edição de sucesso, consolidando a Cavalgada Feminina “Elas por Elas” como um dos principais eventos do calendário regional.