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Aniversário de Roberto Carlos inspira tributo especial com Fabiano Juffu

O público tem encontro marcado na Antiga Estação Ferroviária, na Linha Vermelha, um dos espaços culturais do município.

Foto: Divulgação

Cachoeiro de Itapemirim entra no clima de celebração pelos 85 anos de Roberto Carlos, comemorados neste domingo (19). No entanto, antes da data especial, a cidade já se prepara para uma noite de emoção com o show “Homenagem ao Rei”, apresentado pelo cantor, compositor e um dos maiores imitadores do Brasil, Fabiano Juffu, neste sábado (18), a partir das 20h.

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O público tem encontro marcado na Antiga Estação Ferroviária, na Linha Vermelha, um dos espaços culturais do município. Assim, o local deve reunir moradores e visitantes em uma programação que valoriza a memória e o legado de um dos maiores nomes da música brasileira.

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Durante a apresentação, Fabiano Juffu interpreta clássicos que atravessam gerações e marcaram a carreira de Roberto Carlos. Além disso, o espetáculo aposta em uma experiência nostálgica, capaz de envolver o público com canções que fazem parte da história afetiva de muitos fãs.

Ao mesmo tempo, o show se consolida como uma das principais opções de lazer do fim de semana em Cachoeiro. Portanto, quem aprecia o repertório do “Rei” encontra na apresentação uma oportunidade de reviver grandes sucessos e celebrar, de forma antecipada, o aniversário do artista.

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Com mais de 23 anos de experiência na área, e passagens por diversos veículos de comunicação do Estado, atua no portal AQUINOTICIAS.COM desde 2021, e está em sua segunda passagem pelo veículo, somando mais de 11 anos de empresa. Formada em História e pós-graduada em Jornalismo Político, atuou também em assessoria de imprensa por mais de 15 anos, além de passagem por emissoras de rádio, TV e revistas em Cachoeiro de Itapemirim.

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