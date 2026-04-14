Aniversário de Roberto Carlos inspira tributo especial com Fabiano Juffu
O público tem encontro marcado na Antiga Estação Ferroviária, na Linha Vermelha, um dos espaços culturais do município.
Cachoeiro de Itapemirim entra no clima de celebração pelos 85 anos de Roberto Carlos, comemorados neste domingo (19). No entanto, antes da data especial, a cidade já se prepara para uma noite de emoção com o show “Homenagem ao Rei”, apresentado pelo cantor, compositor e um dos maiores imitadores do Brasil, Fabiano Juffu, neste sábado (18), a partir das 20h.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O público tem encontro marcado na Antiga Estação Ferroviária, na Linha Vermelha, um dos espaços culturais do município. Assim, o local deve reunir moradores e visitantes em uma programação que valoriza a memória e o legado de um dos maiores nomes da música brasileira.
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Durante a apresentação, Fabiano Juffu interpreta clássicos que atravessam gerações e marcaram a carreira de Roberto Carlos. Além disso, o espetáculo aposta em uma experiência nostálgica, capaz de envolver o público com canções que fazem parte da história afetiva de muitos fãs.
Ao mesmo tempo, o show se consolida como uma das principais opções de lazer do fim de semana em Cachoeiro. Portanto, quem aprecia o repertório do “Rei” encontra na apresentação uma oportunidade de reviver grandes sucessos e celebrar, de forma antecipada, o aniversário do artista.
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