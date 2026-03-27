Cavalgada Noturna agita Mimoso do Sul com shows e tradição
O evento combina tradição, entretenimento e valorização da cultura rural, consolidando-se como um dos mais aguardados do sul capixaba.
Mimoso do Sul entra em contagem regressiva para um dos eventos mais tradicionais do calendário local. Nos dias 4 e 5 de abril, a cidade recebe a 20ª edição da Cavalgada Noturna e a Copa de Marcha, reunindo cultura rural, música e expectativa de grande público no Parque de Exposições.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ao longo dos anos, a cavalgada se consolidou como um símbolo da identidade do município. Por isso, a organização espera atrair comitivas de diversas cidades e um público expressivo, impulsionado tanto pela tradição quanto pela programação diversificada. Além disso, a entrada gratuita para os shows amplia o alcance do evento e reforça o caráter popular da festa.
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Inclusive, a programação começa no sábado (4), com o “20º Rock da Tarde”, que abre oficialmente as atividades a partir das 15h. Em seguida, cavaleiros e amazonas se reúnem para a saída da Cavalgada Noturna, marcada para as 19h, um dos momentos mais aguardados. Logo depois, o palco principal recebe atrações como Os Carreteiros, Pedro & Luan, Os Patrões e Wemerson Araújo, mantendo o público engajado até o fim da noite.
Copa de Marcha é um dos destaques da Cavalgada Noturna em Mimoso
No domingo (5), a Copa de Marcha ganha destaque e atrai competidores interessados em demonstrar técnica e qualidade dos animais. Sob o julgamento do árbitro Gabriel de Oliveira, a disputa promete movimentar o parque e reunir criadores de toda a região. Ainda assim, a programação musical segue como um dos principais atrativos, com shows a partir das 13h.
Com isso, nomes como Odair de Paula, Explosão Sertaneja, Jessé Pimenta e Valmir & Daniel garantem a continuidade da festa. Dessa forma, o evento combina tradição, entretenimento e valorização da cultura rural, consolidando-se como um dos mais aguardados do sul capixaba.
Portanto, a realização é da Associação Comercial de Mimoso do Sul (ASCOMI), com produção de Rogério Eventos e apoio da Prefeitura e da Secretaria de Estado do Turismo (Setur-ES).
Confira a programação completa!
Sábado (4)
- 15h – Rock da tarde
- 19h – Saída da Cavalgada
- 21h – Chegada da Cavalgada
- 22h – Show com Os Patrões
- 0h – Show com Os Carreteiros
- 2h – Show com Pedro Luan
- 4h – Show com Wemerson Araújo
Domingo (5)
- 11h – Abertura da Copa de Marcha
- 15h – Show com Valmir Daniel
- 17h – Show com Jesse
- 19h – Show com Odair de Paula
- 21h – Show com Explosão Sertaneja
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