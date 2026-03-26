Casarão histórico em Castelo revela passado do ciclo do café

O turismo em Castelo ganha destaque ao valorizar espaços históricos que preservam a memória e a identidade do município. Cada vez mais, visitantes buscam destinos que oferecem experiências culturais autênticas. Nesse cenário, o Casarão da Fazenda do Centro se consolida como um dos principais atrativos da região, reunindo história, arquitetura e legado social em um só local.

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Construído em 1845 pelo major Antônio Machado Vieira da Cunha, o casarão surgiu como sede de uma das mais importantes fazendas da região. Na época, a propriedade desempenhou papel central na economia cafeeira e chegou a reunir cerca de 600 pessoas escravizadas, responsáveis pela produção agrícola, incluindo café e arroz. Além disso, o espaço funcionava como ponto de encontro entre fazendeiros, que se reuniam para negócios, celebrações e eventos religiosos.

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Com o passar dos anos, o imóvel manteve sua relevância histórica. No início do século XX, a Ordem dos Agostinianos Recoletos assumiu o local, sob liderança do frei Manuel Simon. Posteriormente, o casarão foi tombado como Patrimônio Cultural pelo Conselho Estadual de Cultura em 1984 e também pelo Decreto Municipal nº 1.388, em 1989. Dessa forma, o espaço passou a receber proteção oficial e ganhou reconhecimento como símbolo da história regional.

Casarão da Fazenda do Centro atrai turistas

Foto: Prefeitura de Castelo

Atualmente, o Casarão da Fazenda do Centro funciona como ponto turístico e espaço cultural. Restaurado e administrado pelo Instituto Frei Manuel Simon, o local preserva características originais da construção e oferece uma estrutura que inclui capela, biblioteca, centro cultural e memoriais dedicados à história de Castelo. Além disso, o imóvel impressiona pela dimensão, com 42 cômodos e 79 janelas, o que reforça sua imponência arquitetônica.

Localizado a cerca de oito quilômetros do centro de Castelo e com acesso facilitado pela ES-166, o casarão também se destaca pela localização estratégica. Por isso, turistas encontram no espaço uma oportunidade de conhecer de perto a trajetória da colonização local, marcada pela presença de portugueses, pessoas escravizadas e imigrantes italianos.

O local recebe visitantes de terça a domingo, das 9h às 15h, com visitas monitoradas. Assim, o público pode explorar o patrimônio histórico com orientação e aprofundar o conhecimento sobre a formação do município. Ao mesmo tempo, o casarão fortalece o turismo cultural em Castelo amplia as opções de roteiro para quem busca experiências que unem história, memória e identidade.

Com informações da Prefeitura de Castelo.