Deck House divulga programação com música e promoções

O Deck House divulgou a programação atualizada da semana com atrações que combinam promoções, música ao vivo e experiências temáticas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, a casa preparou uma agenda diversificada entre terça-feira (12) e sábado (16) para movimentar o público.

Leia também: Conheça a praia do ES que une natureza preservada e estrutura completa

Durante toda a semana, o espaço aposta em diferentes estilos de entretenimento. Ao mesmo tempo, oferece condições especiais em bebidas e apresentações musicais para atrair clientes ao longo dos dias.

Promoções abrem a programação

Na terça-feira (12), o Deck House inicia a agenda com rodada dupla de chopp Brahma até às 23h. Dessa forma, a casa abre a semana focando em promoções e no consumo no local.

Em seguida, na quarta-feira (13), o estabelecimento promove desconto especial em drinks. Todos os drinks da casa terão 15% de desconto, ampliando as opções para o público que busca variedade de bebidas.

Música ao vivo movimenta as noites

Na quinta-feira (14), o cantor Victor Nabrasi sobe ao palco do Deck House com música ao vivo. Além disso, a programação contará com rodadas de tequila liberadas durante a noite.

Já na sexta-feira (15), a cantora Paula Ferreira comanda a programação musical da casa. Segundo o estabelecimento, a proposta é garantir uma noite ainda mais animada para o público.

Por fim, no sábado (16), o Deck House encerra a agenda semanal com apresentação de Fábio Barbirato. Enquanto isso, os clientes poderão aproveitar os drinks e o ambiente do local.

Assim, ao longo da semana, o Deck House reúne promoções, música ao vivo e ações temáticas. Dessa maneira, o espaço reforça a proposta de entretenimento e convivência para o público.