Conheça a praia do ES que une natureza preservada e estrutura completa

Quem busca praias tranquilas, natureza preservada e boa estrutura no Espírito Santo encontra na Barra do Sahy um dos destinos mais encantadores do litoral Norte capixaba. Localizada em Aracruz, a praia atrai turistas durante o verão por unir águas calmas, clima sossegado e opções de lazer para todas as idades.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Com cerca de 1,5 km de extensão, a Barra do Sahy forma uma enseada cercada por vegetação de restinga e trechos de arrecifes. Além disso, o mar levemente gelado e as águas tranquilas convidam para banhos refrescantes nos dias mais quentes. A faixa de areia grossa e amarelada também garante conforto para quem deseja relaxar à beira-mar.

Leia também: Você conhece o Cristo de Guaçuí? Aproveite para visitar durante o FIG

Paraíso para os surfistas

Embora seja conhecida pelo ambiente familiar, a Barra do Sahy também conquistou os amantes do surfe. O local abriga o tradicional Pico do Xangão, ponto famoso entre surfistas pelas ondas consistentes e pelo cenário preservado. Cristiano Alvarenga, surfista e comerciante da região, define a praia como um “pico secreto” para quem aprecia o esporte.

Além das belezas naturais, a praia oferece estrutura para receber moradores e visitantes. O balneário conta com quiosques à beira-mar, banheiros e diversas opções gastronômicas, como restaurantes, pastelarias e sorveterias. No entanto, o comércio local complementa a experiência de quem pretende passar o dia no local com tranquilidade.

Acessibilidade e inclusão

A Barra do Sahy também desenvolve ações voltadas à inclusão social. Durante a temporada de verão até o Carnaval, o Projeto Praia Acessível oferece suporte para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Aliás, a iniciativa funciona de sexta a domingo, das 8h às 13h, garantindo mais conforto e segurança aos visitantes.

Como chegar

Portanto, a praia fica a aproximadamente duas horas de Vitória e possui acesso pela ES-010. Com localização privilegiada e ambiente acolhedor, a Barra do Sahy se tornou uma das principais opções para quem deseja fugir da rotina e aproveitar momentos de descanso no litoral capixaba.