Eventos no ES 2025: descubra os principais do Estado

O Espírito Santo vem ganhando cada vez mais destaque no cenário nacional como um dos principais polos do turismo de negócios. Além disso, sua localização estratégica, próxima aos grandes centros urbanos do país e a menos de uma hora de voo dessas regiões, fortalece sua competitividade no setor. Da mesma forma, a proximidade com os principais polos econômicos e mercados emissores faz do estado um local estratégico para eventos corporativos e comerciais.

Estrutura e infraestrutura para eventos

Com uma infraestrutura hoteleira de qualidade, centros de convenções bem equipados e um setor de comércio e serviços diversificado, o Espírito Santo oferece um ambiente ideal para a realização de feiras, congressos e encontros empresariais. Além disso, o estado também se destaca por seu complexo portuário moderno e eficiente, facilitando a logística e ampliando as possibilidades para negócios de grande porte.

Por outro lado, eventos já consolidados, como a Feira Internacional de Mármore e Granito, a MecShow e o Vitória Cine Vídeo, são exemplos de como o estado atrai visitantes e investidores. Como consequência, esses eventos movimentam diversos setores da economia, beneficiando organizadores, expositores e fornecedores. Como resultado, a cadeia produtiva do turismo é impulsionada, gerando impactos positivos para toda a região.

Tradição e cultura: o Espírito Santo em festa

Além do turismo de negócios, o Espírito Santo também se destaca pela riqueza de sua cultura e tradição. Cada região possui características próprias, que se refletem em uma agenda repleta de festas e eventos que celebram a diversidade capixaba. Dessa forma, o crescimento do turismo local impulsionou a criação de festivais temáticos, que se fortaleceram ao longo dos anos e se tornaram referência no calendário cultural do estado.

Consequentemente, a variedade de eventos atrai públicos de diferentes perfis, movimentando o turismo e aquecendo a economia. Entre as festividades mais procuradas estão as celebrações religiosas, festas gastronômicas e manifestações culturais, que encantam moradores e visitantes.

Festas e eventos

Ficaremos em alerta para sempre atualizar vocês por aqui! Então, por enquanto, confira nosso calendário com algumas das festas e eventos mais tradicionais do estado:

Festival Penha Roots – Patrimônio da Penha Festeja no Feriadão de 18 a 20 de Abril, reunindo Grandes nomes da música brasileira, como Falamansa, Planta e Raiz e muito mais!

Patrimônio da Penha Festeja no Feriadão de 18 a 20 de Abril, reunindo Grandes nomes da música brasileira, como Falamansa, Planta e Raiz e muito mais! Festival de Inverno de Guaçuí – Dos dias 3 a 6 de Julho, o festival já é considerado um dos mais requisitados no Estado! Esse ano, Contamos com a Presença de Zé Ramalho e Marcelo Falcão

– Dos dias 3 a 6 de Julho, o festival já é considerado um dos mais requisitados no Estado! Esse ano, Contamos com a Presença de Zé Ramalho e Marcelo Falcão Festa da Penha (Vila Velha) – Realizada na segunda-feira após a Páscoa, é uma das maiores celebrações religiosas do estado.

– Realizada na segunda-feira após a Páscoa, é uma das maiores celebrações religiosas do estado. Festival de Jazz & Bossa (Santa Teresa) – Acontece no final de maio ou início de junho, reunindo grandes nomes da música.

– Acontece no final de maio ou início de junho, reunindo grandes nomes da música. Os Passos de Anchieta – Tradicional caminhada que liga Vitória a Anchieta, geralmente realizada durante o feriado de Corpus Christi, proporcionando uma experiência única de fé e história.

– Tradicional caminhada que liga Vitória a Anchieta, geralmente realizada durante o feriado de Corpus Christi, proporcionando uma experiência única de fé e história. Festa da Polenta (Venda Nova do Imigrante) – Comemorada em dois finais de semana de outubro, celebra a cultura italiana.

– Comemorada em dois finais de semana de outubro, celebra a cultura italiana. Festival de Forró de Itaúnas (Conceição da Barra) – Evento tradicional do forró, realizado em dois finais de semana de julho.

– Evento tradicional do forró, realizado em dois finais de semana de julho. Festival de Inverno de Música Erudita e Popular (Domingos Martins) – Realizado em julho, promove a música clássica e popular.

– Realizado em julho, promove a música clássica e popular. Carnaval de Vitória – Com desfiles das escolas de samba capixabas, acontece uma semana antes do Carnaval oficial.

– Com desfiles das escolas de samba capixabas, acontece uma semana antes do Carnaval oficial. Festival de Inverno de Sanfona e Viola (São Pedro do Itabapoana, Mimoso do Sul) – Esse evento, realizado em julho, valoriza a cultura sertaneja.

– Esse evento, realizado em julho, valoriza a cultura sertaneja. Festa de Corpus Christi (Castelo) – Conhecida pelos belíssimos tapetes coloridos confeccionados pelas ruas da cidade.

– Conhecida pelos belíssimos tapetes coloridos confeccionados pelas ruas da cidade. Festivais Gastronômicos (Santa Teresa, Manguinhos e Guriri) – Realizados em datas variadas, destacam a culinária regional.

– Realizados em datas variadas, destacam a culinária regional. Festa do Imigrante Italiano (Santa Teresa) – Celebra a cultura italiana em dois finais de semana de junho.

– Celebra a cultura italiana em dois finais de semana de junho. Encontro Nacional de Folia de Reis (Muqui) – Esse evento cultural ocorre entre agosto e setembro, preservando a tradição da Folia de Reis.

Motivos? Você tem vários!

Se você ainda não conhece as riquezas capixabas, este é o momento ideal para explorar tudo o que esse destino tem a oferecer! Lembre-se de nos marcar no Instagram durante os festivais ou festas! Queremos ver vocês!