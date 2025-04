Falamansa é a atração nacional do 2° dia de Penha Roots; veja atrações

O festival das montanhas do Caparaó, Penha Roots, em Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço, segue neste sábado (19), com uma vasta programação para o público. O evento segue até domingo (20), com diversas atrações nacionais e regionais.

Neste sábado (19), quem sobe ao palco é a banda Alldeia. “O Penha Roots já é nossa casa! Tocamos em todas as edições e a expectativa é sempre altíssima. É um evento que tem a nossa vibe, reúne pessoas da mesma energia e celebra a música com muita paz e amor. Para nós, é sempre um prazer estar nesse festival tão especial”, diz o vocalista Thiago Alldeia.

Em seguida é a vez do grupo Só Parênt, que promete uma noite mágica de forró em Patrimônio da Penha. Para o vocalista Gegê, se apresentar no festival Penha Roots é motivo de grande alegria. “Nesses 20 anos de banda, sermos presenteados com um convite tão especial quanto esse é motivo de comemoração e celebração”, disse.

E em Patrimônio da Penha, o show será especial: “Se apresentar em Patrimônio da Penha é de certa forma resgatar nossa própria origem interiorana Mineira. A Só Parênt traz como tema central em suas canções a relação do ser humano com a natureza, e nada mais oportuno que unir nossa proposta sonora a esse local mágico e tão especial”, continua.

Falamansa é a atração nacional na noite

Comemorando 25 anos de carreira, a banda Falamansa é a atração nacional da noite e promete animar o público com os grandes sucessos do grupo. Com a formação original, Tato (voz e violão), Valdir (acordeão), Alemão (zabumba) e Dezinho (triângulo e percussão), a banda impressiona pela longevidade e fidelidade à cultura do forró.

O grupo que sempre deixa o seu público “rindo à toa” rompe paradigmas comuns para uma banda musical. Além dessa característica rara no cenário da música brasileira, a banda ainda ostenta ao longo de todos esses anos uma fidelidade cultural sem precedentes e uma linha temática em suas letras que faz com que sua sonoridade seja algo único e mantenha sua identidade.

Os números da banda impressionam. São mais de 4 milhões de discos vendidos, 11 álbuns, 3 DVDs e 1 Grammy latino, além de outras premiações ao longo da carreira.

Canções que não podem e não vão faltar no repertório são: “Xote dos milagres”, “Rindo a toa”, “Xote da alegria”, “Asas”, “Confidências”, “Amigo velho”, “Medo de escuro”, “Chuva”, “Avisa”, “Solução” e “Cem anos”.

Serviço

Quando: 18, 19 e 20 de abril de 2025.

Onde: Área de Exposição em Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço (ES).

Mais Informações:

(27) 99807-2285

[email protected] e @penharoots nas redes sociais