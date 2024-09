Festa da Polenta 2024: veja valores e como comprar ingressos

A Festa da Polenta, tradicional evento de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo, chega em sua 42ª edição este ano. A festa realizada no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conhecido como Polentão, será realizada de 11 a 13 e de 17 a 20 de outubro 2024.

O evento tem o objetivo de manter viva a cultura do imigrante italiano, que colonizou a cidade. Atrações nacionais como Roupa Nova, Wilson Sideral e a dupla Matheus e Kauan fazem parte da programação. Além disso, grupos folclóricos e bandas capixabas também vão se apresentar durante o evento.

Trata-se de um dos maiores eventos gastronômicos e culturais do Espírito Santo. Marcado pela fartura e por diversas versões da iguaria, tem como símbolo o tombo da polenta, em que um caldeirão gigante a despeja de frente para uma multidão.

Tradicionais, os tombos da polenta vão acontecer em cinco ocasiões ao longo da festa. Certamente esses são os momentos mais esperados pelos turistas.

A Festa da Polenta conta com entrada gratuita em alguns dias do evento, como nos dias 11 e 17 de outubro. Já nos dias pagos, os ingressos custam a partir de R$ 20 e devem ser adquiridos exclusivamente pela internet, no site Tiketo. (CLIQUE AQUI)

Confira a programação da Festa da Polenta 2024:

Sexta – 11/10/2024

21h – Abertura Oficial

21h30 – Desfile para a Eleição da 33ª Rainha da Festa da Polenta

23h30 – Show com Jakson Lima

Sábado – 12/10/2024 #Feriado Nossa Senhora Aparecida

09h – Tradicional Desfile do Transporte do Milho da Festa

10h30 – Apresentação do Coral Conviver (Grupo Encantar)

11h – Almoço típico e 1º Panelão di Danza com os

Gruppos Folkloristicos: Granello Giallo, Piccolo Pavone e Fiori D’Amore

12h – Show com Família Dalponte

14h – Apresentação do Gruppo Folclorístico Fiori D’amore de Araguaya

14h30 – Show com Toni Boni

15h – Tombo da Polenta

16h30 – Grupo Folclórico de Dança Imperial Português

20h – Apresentação do Gruppo Folklorístico Piccolo Pavone de Vila Pavão

21h – Show com Ragazzi dei Monti

23h – Show com Roupa Nova

01h – Show com Camila Gabriel

Domingo – 13/10/2024

09h – Missa em Italiano na Igreja Matriz

11h – Almoço típico e Show com Mirano Shculer

12h30 – Apresentação do Gruppo Folklorístico Granello Giallo

13h20 – Apresentação do Coral Sol da Manhã

14h – Apresentação do Grupo Dei Bambini

14h30 – Show com Ragazzi dei Monti

15h – Tombo da Polenta

16h30 – Apresentação do Gruppo Folclorístico Piccinini Dei Monti de Araguaya

17h – Show com Família Dalponte

19h – Show com Raione

Quinta – 17/10/2024

20h – Show com Ragazzi Dei Monti

22h – Show com Banda Moustache

Sexta-feira 18/10/2024

19h30 – Show com Cavatappi

21h – Show com Banda Groove

22h30 – Show com Wilson Sideral

00h30 – Show com Forró Numa Boa

Sábado – 19/10/2024

09h – Tradicional Desfile das Famílias

11h – Almoço típico e 2º Panelão di Danza com os Gruppos Folkloristicos: Granello Giallo, Bambini di tutti i colori, Pietra Azzura, Radicci D’Itália.

12h – Show com Cavatappi

14h – Apresentação Gruppo Folklorístico I Primi Granelli, de Venda Nova

14h30 – Show com Toni Boni

15h – Tombo da Polenta

16h30 – Apresentação do Grupo de dança Radicci D’Itália de Marilândia

20h – Apresentação do Gruppo Folklorístico Bambini di Tutti i Colori

21h – Show com Ragazzi dei Monti

23h – Show com Mateus e Kauan

01h – Show com Michele Freire

Domingo – 20/10/2024

09h – Missa em Italiano na Igreja Matriz

11h – Almoço típico e Show com Pedro Ferna

12h30 – Apresentação do Grupo Dei Bambini

13h – Apresentação do Coral Sol da Manhã

13h30 – Apresentação do Gruppo Folklorístico Granello Giallo

14h20 – Show com Toni Boni

15h – Tombo da Polenta

16h30 – Apresentação da Compagnia Radici Città di Torino de Castelo

17h – Show com Ragazzi dei Monti

19h – Show com João Felipe e Rafael