Festival de Inverno de Guaçuí estende lote promocional até esta noite

O Festival de Inverno de Guaçuí 2025 já está dando o que falar! Com atrações nacionais imperdíveis como Marcelo Falcão e Zé Ramalho, o evento promete agitar a região em julho do próximo ano. Assim, muita gente já garantiu seus ingressos no lote promocional, que esgotou em poucos dias. Contudo, foi lançada uma carga extra de ingressos com desconto, mas só vai durar até a noite de hoje (23). Então, se você ainda não garantiu o seu, aproveite!

A quantidade extra de ingressos com valor promocional está disponível no site até a noite desta segunda-feira. Além disso, você também pode garantir seu ingresso no plantão de vendas especial que está acontecendo na Feira de Natal de Guaçuí, no Parque de Exposições, das 19h às 00h.

O lote promocional oferece ingressos individuais por R$ 125,00 com opção de meia-entrada solidária mediante a doação de 2kg de alimento não perecível. O pacote para os dois dias de shows (04 e 05 de julho) sai por R$ 210,00.

De hoje para amanhã (24) os ingressos já vão entrar para o 1º lote.

Foto: Divulgação

Uma edição mágica

O Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) chega em 2025 com uma edição inspirada na magia do circo!

Prepare-se para se encantar com grandes nomes da música brasileira! Marcelo Falcão sobe ao palco na sexta-feira (04 de julho) e Zé Ramalho promete um show inesquecível no sábado (05 de julho).

Programação completa FIG 2025:

03 de julho (quinta-feira): Entrada gratuita com programação regional a confirmar.

Entrada gratuita com programação regional a confirmar. 04 de julho (sexta-feira): Marcelo Falcão, Banda Casaca e DJ MANUX.

Marcelo Falcão, Banda Casaca e DJ MANUX. 05 de julho (sábado): Zé Ramalho, Um trio de covers (Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia) e DJ MANUX.

Zé Ramalho, Um trio de covers (Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia) e DJ MANUX. 06 de julho (domingo): Entrada gratuita com programação regional a confirmar.

Onde comprar:

Plantão de vendas: Feira de Natal de Guaçuí, Parque de Exposições – de 20 a 23 de dezembro, das 19h às 00h.

Feira de Natal de Guaçuí, Parque de Exposições – de 20 a 23 de dezembro, das 19h às 00h. Online: https://lebillet.com.br/event/2061/festival-de-inverno-de-guacui-2025-03-julho-Guacui-ES

https://lebillet.com.br/event/2061/festival-de-inverno-de-guacui-2025-03-julho-Guacui-ES Pontos físicos: Escritório da GFC Eventos: Rua Irmãos Fernandes, Bela Vista, nº 59, Guaçuí – contato (28) 999090024. Lumac: embaixo do Hotel Minas Gerais em Guaçuí. Óticas Diniz: Shopping Vitória, Shopping Vila Velha, Shopping Praia da Costa, Shopping Mestre Álvaro, Av Central Laranjeiras. Loja Origens: Shopping Vitória, Shopping Praia da Costa, Shopping Vila Velha, Praia do Canto, Praia de Camburi.



