Festival em Alegre reúne o melhor da comida de boteco do Caparaó

O aroma de torresmo crocante, sobremesas e petiscos generosos vai tomar conta de Alegre a partir desta quinta-feira (5). Ao mesmo tempo, o som de clássicos nacionais, samba, forró e o pop rock promete embalar o público durante a 1ª edição do Festival Botecos do Caparaó, que acontece no Parque de Exposições do município.

O evento convida moradores e visitantes a mergulharem no universo da comida de boteco. Isso porque o festival reúne pratos tradicionais e criações inspiradas na culinária popular, como: carnes na chapa, porções caprichadas e outros petiscos que combinam perfeitamente com uma cerveja artesanal gelada.

Além disso, o festival aposta em um ambiente descontraído, inspirado na cultura dos botecos brasileiros. Dessa forma, o espaço foi pensado para estimular encontros, conversas e experiências gastronômicas que valorizam a identidade regional do Caparaó.

Festival Botecos do Caparaó terá programação musical

Enquanto o público experimenta os sabores típicos, a programação musical garante o clima festivo. Durante os três dias de evento, shows ao vivo devem animar o Parque de Exposições com diferentes estilos, incluindo samba, pagode, MPB, pop rock e ritmos populares. Assim, música e gastronomia se encontram para criar uma experiência completa.

O formato segue a linha de festivais que celebram a cultura regional, como o tradicional Sabores do Caparaó. Contudo, desta vez o protagonismo fica com a culinária de boteco, conhecida pelos sabores intensos e pelas receitas que despertam memórias afetivas.

Por isso, a proposta do festival é transformar o local em um grande quintal de boteco. Nesse ambiente, o público poderá brindar, provar novos sabores e aproveitar momentos de lazer ao lado de amigos e familiares.

O Festival Botecos do Caparaó – Edição Alegre será realizado a partir desta quinta-feira (5) e segue até sábado (7), no Parque de Exposições da cidade. A iniciativa conta com apresentação da Prefeitura Municipal de Alegre, apoio institucional do Sebrae/ES e organização do Instituto Panela de Barro.

Confira a programação!

Quinta-feira (5)

Palco “Festival”

18h – Abertura do festival

20h – Wagner & Edmar (Brasilidades)

Sexta-feira (6)

Palco “Festival”

18h – Abertura do festival

19h – Forró Caju (Pé de Serra)

21h – Ferna e Banda (Brasilidades)

Sábado (7)

Palco “Festival”

18h – Abertura do festival

19h – Rudinho Barros (Pop)

21h – Cadu Caruso (Especial Cazuza)

Serviço

1ª edição do Festival Botecos do Caparaó – Edição Alegre