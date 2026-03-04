Festival em Alegre reúne o melhor da comida de boteco do Caparaó
O som de clássicos nacionais, samba, forró e o pop rock promete embalar o público durante a 1ª edição do Festival Botecos do Caparaó, que acontece no Parque de Exposições do município.
O aroma de torresmo crocante, sobremesas e petiscos generosos vai tomar conta de Alegre a partir desta quinta-feira (5). Ao mesmo tempo, o som de clássicos nacionais, samba, forró e o pop rock promete embalar o público durante a 1ª edição do Festival Botecos do Caparaó, que acontece no Parque de Exposições do município.
O evento convida moradores e visitantes a mergulharem no universo da comida de boteco. Isso porque o festival reúne pratos tradicionais e criações inspiradas na culinária popular, como: carnes na chapa, porções caprichadas e outros petiscos que combinam perfeitamente com uma cerveja artesanal gelada.
Além disso, o festival aposta em um ambiente descontraído, inspirado na cultura dos botecos brasileiros. Dessa forma, o espaço foi pensado para estimular encontros, conversas e experiências gastronômicas que valorizam a identidade regional do Caparaó.
Festival Botecos do Caparaó terá programação musical
Enquanto o público experimenta os sabores típicos, a programação musical garante o clima festivo. Durante os três dias de evento, shows ao vivo devem animar o Parque de Exposições com diferentes estilos, incluindo samba, pagode, MPB, pop rock e ritmos populares. Assim, música e gastronomia se encontram para criar uma experiência completa.
O formato segue a linha de festivais que celebram a cultura regional, como o tradicional Sabores do Caparaó. Contudo, desta vez o protagonismo fica com a culinária de boteco, conhecida pelos sabores intensos e pelas receitas que despertam memórias afetivas.
Por isso, a proposta do festival é transformar o local em um grande quintal de boteco. Nesse ambiente, o público poderá brindar, provar novos sabores e aproveitar momentos de lazer ao lado de amigos e familiares.
O Festival Botecos do Caparaó – Edição Alegre será realizado a partir desta quinta-feira (5) e segue até sábado (7), no Parque de Exposições da cidade. A iniciativa conta com apresentação da Prefeitura Municipal de Alegre, apoio institucional do Sebrae/ES e organização do Instituto Panela de Barro.
Confira a programação!
Quinta-feira (5)
Palco “Festival”
18h – Abertura do festival
20h – Wagner & Edmar (Brasilidades)
Sexta-feira (6)
Palco “Festival”
18h – Abertura do festival
19h – Forró Caju (Pé de Serra)
21h – Ferna e Banda (Brasilidades)
Sábado (7)
Palco “Festival”
18h – Abertura do festival
19h – Rudinho Barros (Pop)
21h – Cadu Caruso (Especial Cazuza)
Serviço
1ª edição do Festival Botecos do Caparaó – Edição Alegre
- Quando: quinta (5), sexta (6) e sábado (7)
- Onde: Parque de Exposições de Alegre – Alegre/ES
- Atrações: gastronomia de boteco, cerveja artesanal, shows musicais e área de convivência
- Apresentação: Prefeitura Municipal de Alegre
- Apoio institucional: Sebrae/ES
- Organização: Instituto Panela de Barro
