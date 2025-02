Festival Penha Roots agita Patrimônio da Penha; confira

O Festival Penha Roots 2025 está chegando e, com isso, Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, no Caparaó, se prepara para um dos eventos mais esperados do ano. Por isso, durante o feriadão prolongado de abril, a energia da música e da natureza tomará conta da vila mais charmosa da região.

Marcado para os dias 18, 19 e 20 de abril, o festival não só reunirá grandes nomes da música nacional, mas também proporcionará uma experiência única em um cenário deslumbrante.

Desfrute do Patrimônio no feriadão!

Além disso, quem for ao Penha Roots 2025 terá a chance de explorar todas as belezas naturais da região. Afinal, o feriadão é a oportunidade perfeita para conhecer não apenas as atrações musicais, mas também as incríveis cachoeiras cristalinas, trilhas para todos os níveis e, claro, mirantes com vistas espetaculares da Serra do Caparaó. Confira o Instagram do Guia A para se inspirar!

Foto: Tripadvisor

Então para começar, na sexta-feira, dia 18, o grupo Oriente sobe ao palco para abrir o festival com chave de ouro. Após um hiato de seis anos, Chino, Nissin e Nobru retornam aos palcos, celebrando 15 anos de carreira com seus fãs. A energia do rap e hip-hop do Oriente certamente contagiará o público presente.

No sábado, dia 19, é a vez da banda Falamansa esquentar o clima das montanhas com seu forró pé de serra inconfundível. Conhecidos por sucessos que embalam gerações, como “Xote dos Milagres” e “Rindo à Toa”, Tato e sua turma prometem não deixar ninguém parado!

Para encerrar o festival em grande estilo, no domingo, dia 20, o grupo Planta & Raiz apresenta um sunset inesquecível. Com mais de duas décadas de estrada, a banda traz o melhor do reggae nacional, garantindo boas vibrações e muita positividade para todos os presentes.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos clicando aqui. Lembre-se de que os ingressos são limitados, então é bom se antecipar para não ficar de fora dessa festa.

Para ficar por dentro de todas as novidades e atualizações sobre o Penha Roots 2025, siga as redes sociais oficiais do festival. No perfil do Instagram (@penharoots), você encontra conteúdos exclusivos, bastidores e interage com outros fãs que também estão contando os dias para o evento.

Então, prepare-se para curtir o melhor feriadão na Serra do Caparaó. O Penha Roots 2025 espera por você para celebrar a cultura e a música em um dos cenários mais bonitos do Espírito Santo.