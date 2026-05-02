FIG 2026 entra na reta final do 2º lote; preços sobem no dia 11 de maio

O Festival de Inverno de Guaçuí 2026 – FIG 2026 avança para a reta final do 2° lote de ingressos. Os valores atuais seguem disponíveis por tempo limitado e sofrerão reajuste a partir do dia 11 de maio. Por isso, quem pretende participar do evento já começa a se antecipar para garantir melhores condições.

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Além disso, a procura segue em alta. Segundo a organização, grande parte dos ingressos já foi comercializada, o que reduz a disponibilidade nesta fase. Dessa forma, a recomendação é clara: comprar agora pode significar economia e mais opções de setores.

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O festival será realizado entre os dias 4 e 6 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, no Centro de Eventos de Guaçuí. Neste ano, a produção aposta em uma temática inspirada em Las Vegas. Assim, o público encontrará uma estrutura ampliada, com shows nacionais e experiências gastronômicas diferenciadas.

A programação, por sua vez, reúne artistas de diferentes estilos. Isso porque o palco principal receberá Paulo Ricardo, Alexandre Pires e Almir Sater. Além deles, o espetáculo Mamonas Assassinas – O Legado, a banda Dallas Country e atrações regionais também integram a agenda. Com isso, o FIG amplia seu alcance e fortalece o calendário cultural do Caparaó.

Sendo assim, com a virada de lote marcada para o dia 11 de maio, o momento é decisivo. Portanto, quem deseja viver a experiência do FIG 2026 com economia precisa agir agora.

Valores dos ingressos

Aliás, os passaportes (que garantem acesso aos três dias de festa) e os ingressos individuais já estão rodando com os valores do segundo lote. Confira:

Passaporte (3 dias): R$ 400,00

R$ 400,00 Ingresso quinta-feira (Paulo Ricardo): R$ 180,00 (meia entrada social)

R$ 180,00 (meia entrada social) Ingresso sexta-feira (Alexandre Pires) : R$ 190,00 (meia entrada social)

: R$ 190,00 (meia entrada social) Ingresso sábado (Almir Sater): R$ 180,00 (meia entrada social)

Onde comprar?

No entanto, para quem prefere a comodidade do celular, os ingressos estão disponíveis na plataforma www.meubilhete.com.br. Já para quem gosta de comprar presencialmente, os pontos de venda oficiais são a Perfumaria BMQ (Guaçuí), a Mainstreet Essencial (Alegre) e a Oakes Store, garantindo o atendimento do público em Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, no período noturno, as vendas continuam a todo vapor no Linus Sushi, em Guaçuí.

Portanto, as disputadas reservas exclusivas de mesas devem ser feitas diretamente com Wiviane Linus, pelo WhatsApp: (28) 99916-0396.

Serviço

Festival de Inverno de Guaçuí 2026