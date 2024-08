Imperdível: vem aí a 25ª Festa do Vinho e da Uva em Santa Teresa

Prepare-se para mais uma edição da Festa do Vinho e da Uva em Santa Teresa! Entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, a cidade se tornará o cenário perfeito para quem ama boa música, gastronomia de qualidade e, claro, vinho de excelência.

A abertura oficial da 25ª edição do festival ficará por conta de Nano Vianna, seguido pelo tradicional concurso da Realeza do Vinho e da Uva. Este ano, sete candidatas disputarão o cobiçado título de Rainha do festival. Assim, a sexta-feira encerra com chave de ouro ao som da Banda Trilha.

No sábado (31), a festa começa cedo, às 12h30, com teatro de bonecos e apresentações de palhaços. A programação segue com shows de Le Peppe Circus, grupos de danças italianas e apresentações folclóricas. Em seguida, a partir das 19h30, o palco será dominado pela Banda Ferrari, Via Expresa e 027, garantindo muita animação.

Da mesma forma, no domingo (1º), a clássica Pisa da Uva será o destaque, revivendo a tradição das antigas vinícolas. Por fim, o encerramento do festival acontece às 15h, ao som de Forró Serrano, finalizando um fim de semana inesquecível.

Então, venha viver essa experiência única em Santa Teresa!

Programação da Festa do Vinho e da Uva em Santa Teresa

Sexta-feira (30/08)

19h – Abertura oficial do evento

20h – Nano Vianna

22h – Concurso da Realeza do Vinho e da Uva

23h30 – Banda Trilha

Sábado (31/08)

12h30 – Teatro de Bonecos da Companhia Family Fun Festas

14h – Esquenta do Palhaço Le Peppe Circus

15h – Show do Le Peppe Circus

16h30 – Ballare Senza Limiti – Grupo de Danças Italianas da Pestalozzi

18h30 – Grupo Folklorístico do Circolo Trentino de Santa Teresa

19h30 – Banda Ferrari

21h30 – Banda Via Expressa

23h30 – Banda 027

Domingo (01/09)

11h – Momento Gospel

12h30 – Flavyan Basttos

14h – Pisa da Uva

15h – Forro Serrano

Coloque na agenda!

Festa do Vinho e da Uva

Data: 30 de agosto a 01 de setembro

Local: Parque de Exposições de Santa Teresa

Entrada gratuita

Mais informações: @festadovinhoedauvast