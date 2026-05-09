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Ingressos do FIG 2026 sobem amanhã; ainda dá tempo de economizar

Os valores atuais seguem válidos somente até hoje e, a partir deste domingo (10), sofrerão reajuste. Por isso, quem deseja economizar precisa correr!

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Foto: Montagem

O Festival de Inverno de Guaçuí 2026 – FIG 2026 chega ao último dia do 2° lote de ingressos. Os valores atuais seguem válidos somente até hoje e, a partir deste domingo (10), sofrerão reajuste. Por isso, quem deseja economizar precisa correr!

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Segundo a organização, grande parte dos ingressos já foi comercializada. Com isso, a disponibilidade diminui nesta fase e aumenta o risco de setores esgotarem. Dessa forma, comprar agora garante não apenas preços mais baixos, mas também mais opções de acesso.

Leia também: Mamonas Assassinas ganham tributo especial no Festival de Inverno de Guaçuí

O festival acontece entre os dias 4 e 6 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, no Centro de Eventos de Guaçuí. Neste ano, a produção aposta em uma temática inspirada em Las Vegas. Assim, o público encontrará uma estrutura ampliada, com shows nacionais e experiências gastronômicas diferenciadas.

Programação reúne grandes nomes da música

A programação, por sua vez, reúne nomes de diferentes estilos e gerações. O palco principal contará com apresentações de Paulo Ricardo, Alexandre Pires e Almir Sater. Além deles, o espetáculo Mamonas Assassinas – O Legado, a banda Dallas Country e atrações regionais completam a agenda. Com isso, o FIG reforça sua posição como um dos principais eventos culturais do Caparaó.

No 2° lote, a meia-entrada custa R$ 150, mediante apresentação de carteirinha. Já a meia solidária sai por R$ 160, com a doação de dois quilos de alimento não perecível na portaria. O ingresso inteiro está disponível por R$ 300, enquanto o passaporte para os três dias custa R$ 390.

Os interessados podem adquirir os ingressos de forma online, pela plataforma www.meubilhete.com.br. No entanto, quem prefere a compra presencial encontra pontos de venda em Guaçuí, Alegre e Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, no período noturno, as vendas continuam em Guaçuí.

Valores dos ingressos

Aliás, os passaportes (que garantem acesso aos três dias de festa) e os ingressos individuais já estão rodando com os valores do segundo lote. Confira:

  • Passaporte (3 dias): R$ 400,00
  • Ingresso quinta-feira (Paulo Ricardo): R$ 180,00 (meia entrada social)
  • Ingresso sexta-feira (Alexandre Pires): R$ 190,00 (meia entrada social)
  • Ingresso sábado (Almir Sater): R$ 180,00 (meia entrada social)

Onde comprar?

No entanto, para quem prefere a comodidade do celular, os ingressos estão disponíveis na plataforma www.meubilhete.com.br. Já para quem gosta de comprar presencialmente, os pontos de venda oficiais são a Perfumaria BMQ (Guaçuí), a Mainstreet Essencial (Alegre) e a Oakes Store, garantindo o atendimento do público em Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, no período noturno, as vendas continuam a todo vapor no Linus Sushi, em Guaçuí.

Portanto, as disputadas reservas exclusivas de mesas devem ser feitas diretamente com Wiviane Linus, pelo WhatsApp: (28) 99916-0396.

Serviço

Festival de Inverno de Guaçuí 2026

  • Data: 4 a 6 de junho de 2026 (feriado de Corpus Christi)
  • Local: Centro de Eventos de Guaçuí
  • Atrações: Alexandre Pires, Paulo Ricardo, Almir Sater, Mamonas Assassinas – O Legado e Dallas Country
  • Onde comprar?

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Com mais de 23 anos de experiência na área, e passagens por diversos veículos de comunicação do Estado, atua no portal AQUINOTICIAS.COM desde 2021, e está em sua segunda passagem pelo veículo, somando mais de 11 anos de empresa. Formada em História e pós-graduada em Jornalismo Político, atuou também em assessoria de imprensa por mais de 15 anos, além de passagem por emissoras de rádio, TV e revistas em Cachoeiro de Itapemirim.

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