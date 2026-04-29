Motociclistas se preparam para o 9º Motorock em Guaçuí

Guaçuí já entra no clima do rock com a chegada do 9º Motorock, que acontece nos dias 8, 9 e 10 de maio de 2026, no Parque de Exposições. O evento, que reúne motociclistas e amantes da música, promete movimentar a cidade com uma programação intensa, além de fortalecer a cultura e o turismo local. Dessa forma, a expectativa é de grande público ao longo dos três dias.

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De acordo com o organizador e presidente do Motoclube Guardiões do Caparaó, Guilherme Mandrake, a programação foi planejada para valorizar diferentes estilos e públicos. “Teremos dois dias de eventos. Sexta (8) só com artistas de bandas autorais e, no sabadão (9) teremos as bandas locais de Guaçuí e cinco artistas nacionais, como: Cícero do Dr Silvana e Cia, Marcelo Hayena do Uns e Outros, João Avellar do João Penca e Seus Miquinhos Amestrados, Arnaldo Brandão do Hanoi Hanoi e Fábio Ventura”, destacou.

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Além disso, o evento também terá caráter solidário. “Todos os dias, a entrada será 1 kg de alimento para ajudar as instituições de Guaçuí”, reforçou Mandrake. Com isso, a organização busca unir entretenimento e responsabilidade social, ampliando o impacto positivo na comunidade local.

Motorock Guaçuí 2026

Outro diferencial do Motorock está na estrutura preparada para receber os participantes. “Teremos camping coberto para motociclistas, seguranças, beer trucks, food trucks, expositores e 80% de empreendedores de Guaçuí, desde a montagem até as bandas”, explicou o organizador. Assim, o evento valoriza diretamente a economia local e gera oportunidades para profissionais da cidade.

Com uma proposta que mistura música, solidariedade e desenvolvimento regional, o 9º Motorock reforça a posição de Guaçuí como referência em eventos do segmento no Espírito Santo. Portanto, além de entretenimento, o encontro também promove integração e fortalece o comércio e os empreendedores locais.