Muniz Freire divulga programação oficial do Carnaval Muniz Folia 2026

A Prefeitura de Muniz Freire divulgou a programação oficial do Carnaval Muniz Folia 2026. A Secretaria Municipal de Cultura organiza o evento em parceria com a Associação do Grupo da Melhor Idade.

A festa acontece entre os dias 13 e 17 de fevereiro. A agenda reúne shows musicais, blocos tradicionais, desfile de escola de samba e atrações para toda a família.

Confira a programação

A abertura ocorre na sexta-feira (13), às 20h, na Praça Divino Espírito Santo. A banda Amizade do Samba comanda o primeiro show da programação.

Em seguida, às 22h, o Trio Elétrico à Fantasia toma as ruas. A banda Agitaê puxa o percurso em frente à Casa da Cultura até a praça central.

No sábado (14), o Bloco do Xixi sai às 16h. Logo depois, às 20h, o Bloco do Boi Azulão anima o público, também com saída da Casa da Cultura.

À noite, o palco da Praça Divino Espírito Santo recebe Cristiano Eletro, às 21h. Na sequência, às 23h30, a banda Art Samba encerra a programação do dia.

O domingo (15) mantém o ritmo da festa. O Bloco do Xixi retorna às ruas às 16h. Às 17h, o Campo do Comercial recebe o Futebol de Saia.

Ainda no domingo, Glauco sobe ao palco às 20h. Contudo, mais tarde, às 23h, o grupo Simplicidade do Samba encerra a noite.

Na segunda-feira (16), às 19h30, a Escola de Samba Deixa Falar desfila em homenagem aos 40 anos do Bloco do Xixi. A celebração marca a história do carnaval local.

Assim, depois do desfile, a Praça Divino Espírito Santo recebe a banda Rota 28, às 21h. Às 23h30, o grupo Entre Amigos assume o palco.

O encerramento acontece na terça-feira (17). Às 16h, o Bloco do Xixi desfila pelas ruas, com parada final na praça central.

Por fim, o fechamento oficial inclui distribuição de picolés e brindes. Às 18h, a banda Amizade do Samba realiza o último show do carnaval.

A Secretaria Municipal de Cultura afirma que o Muniz Folia 2026 valoriza as tradições locais. Além disso, o evento fortalece o turismo e garante lazer seguro para moradores e visitantes.