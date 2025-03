“Num lugar assim…”: Macucos fala da expectativa para o Penha Roots

Em 2025, Macucos completa 25 anos de estrada e para celebrar a data, lançará um álbum com canções inéditas e o lançamento do Bloco Timbamarley. A banda capixaba é uma das atrações do Festival Penha Roots, evento que acontece entre os dias 18 e 20 de abril, em Patrimônio da Penha, no município de Divino de São Lourenço, na região do Caparaó.

O guitarrista Xande Mendes enalteceu o line up da edição do Penha Roots, e disse que a expectativa é a melhor possível. “Particularmente, sou apaixonado por Patrimônio da Penha e todas as suas belezas naturais, pessoas e o café. Feliz demais que estamos no line up dessa edição. Vamos fazer um show cheio de hits que marcaram nossa história e canções mais recentes que já foram abraçadas pelos nossos fãs”, destaca.

Segundo ele, a apresentação em Patrimônio da Penha será especial por conta de todo o ambiente. “Sem dúvida é um privilégio fazer o que a gente ama em um lugar que é fonte de vida e inspiração. Vivemos a natureza e usamos nossa música como forma de conscientizar sobre a importância da preservação”, continua.

Show terá canções de sucesso do Macucos

Para o show no Penha Roots, Xande diz que o público pode esperar uma apresentação recheada de grandes sucessos dos 25 anos de carreira do Macucos.

Foto: Divulgação

“O público pode esperar muita energia, verdade e entrega de todos no palco. Nosso set estará recheado de músicas que marcaram nossa história, novas canções e um pouco de versões de artistas que admiramos”, conta.

E completa destacando quais as canções não podem faltar: “Num lugar assim, feito só pra mim, lá onde Deus está, místico, santo, Além do Mar…” Como não cantar um refrão desses no Patrimônio da Penha?! Canções como: Além do Mar, Haverá e A Roseira e o Sabiá não podem ficar de fora”, finaliza.

Serviço

Quando: 18, 19 e 20 de abril de 2025.

Onde: Área de Exposição em Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço (ES).

Valores 2° Lote

• Individual Meia-entrada: R$ 90

• Individual Meia social: R$ 95 (mediante doação de 1kg de alimento não perecível)

• Pacote para os três dias de Penha Roots: R$ 240,00

• Pacote para dois dias combinados – R$ 175,00

Onde Comprar:

– Online: brasilticket.com.br (sujeito à taxa de serviço)

– Pontos Físicos (sem taxa)

• Patrimônio da Penha: Eco Posto da Serra e Cachoeira Vó Tuti

• Outras cidades:

Alegre – Império das Utilidades

Guaçuí – CH Store

Cachoeiro de Itapemirim – Five Informática (Perim Center)

Espera Feliz/MG – Passo Forte Modas e Acessórios

Carangola/MG – 4 Estações/Life Men

Itaperuna/RJ – Escritório Bar

Vitória/ES – JEF Calçados – 1° Piso Shopping Vitória

E Comissários oficiais.

Mais Informações:

(27) 99807-2285

[email protected] e @penharoots nas redes sociais