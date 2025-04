Pela quarta vez no Penha Roots, percussionista fala da expectativa

Com 25 anos de carreira, o percussionista Beto Kastanha se prepara para sua quarta apresentação no Festival Penha Roots. O evento acontece nos dias 18, 19 e 20 de abril, em Patrimônio da Penha, no município de Divino de São Lourenço, no Caparaó capixaba.

Kastanha é músico, professor de capoeira e já participou de vários festivais pelo Brasil e pelo mundo, como: Montreux Jazz Festival, na Suíça; London Caling, na Inglaterra; e Pop Com, em Berlin. Mas, garante o Festival Penha Roots é diferenciado.

“Na primeira edição do Penha Roots toquei com o Kanabaus. A segunda foi com o projeto Raízes, com Anderson Ventura, Fred do Macucos, e Rodrigo CX, do Salvação. O terceiro foi com Amaro Lima. E agora, esse quarto, será com o Makossa, que é um tributo ao Chico Science e estou super ansioso”, conta.

Segundo ele, a “apresentação memorável e especial foi com o projeto Raízes. Toquei com meus três ídolos: Anderson Ventura, o Fred e o Rodrigo CX juntos no palco. Foi um show muito especial”, continua.

Kastanha destaca ainda que a expectativa pela apresentação é a melhor possível. “Esse é um projeto novo, um tributo a Chico Science. Meus companheiros de bandas são os mais competentes que conheço aqui da Grande Vitória, são grandes amigos de longa data. A apresentação será surreal. Vamos balançar o Penha Roots, com certeza, com muito long beat”, garante.

Festival Penha Roots é diferenciado

O percussionista ressalta ainda a vibe de tocar em Patrimônio da Penha. “Tocar em Patrimônio da Penha é a coisa mais linda. É um lugar com a natureza exuberante. Não só Patrimônio da Penha, mas o Festival Penha Roots tem uma organização muito boa. Me sinto em casa, me sinto bem. Toda a equipe nos recebe muito bem. Em todas as três vezes que participei, a receptividade da equipe do Festival e de Patrimônio da Penha foi maravilhosa. Já toquei em vários festivais pelo mundo, mas o Penha Roots é diferenciado”, pontua.

Beto Kastanha se apresenta no Festival Penha Roots com o projeto Makossa (Foto: Arquivo pessoal)

Para o show, Kastanha reforça que o público pode esperar umk grande show. “A galera pode esperar um showzaço da banda, com toda a energia de subir no palco do Penha Roots. Está redondinho, podem esperar um grande show, pois a energia da galera está lá no alto para esse festival”, completa.

Serviço

Quando: 18, 19 e 20 de abril de 2025.

Onde: Área de Exposição em Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço (ES).

Valores 3° Lote

• Individual Meia-entrada: R$ 100

• Individual Meia social: R$ 105 (mediante doação de 1kg de alimento não perecível)

• Pacote para os três dias de Penha Roots: R$ 250

• Pacote para dois dias combinados – R$ 190

Onde Comprar:

– Online: brasilticket.com.br (sujeito à taxa de serviço)

– Pontos Físicos (sem taxa)

• Patrimônio da Penha: Eco Posto da Serra e Cachoeira Vó Tuti

• Outras cidades:

Alegre – Império das Utilidades

Guaçuí – CH Store

Cachoeiro de Itapemirim – Five Informática (Perim Center)

Espera Feliz/MG – Passo Forte Modas e Acessórios

Carangola/MG – 4 Estações/Life Men

Itaperuna/RJ – Escritório Bar

Vitória/ES – JEF Calçados – 1° Piso Shopping Vitória

E Comissários oficiais.

Mais Informações:

(27) 99807-2285

[email protected] e @penharoots nas redes sociais