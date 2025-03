Planta & Raiz sobre o Penha Roots: “nossa expectativa está altíssima”

Patrimônio de Penha vai receber nos dias 18, 19 e 20 de abril mais uma edição do Festival Penha Roots. O evento faz parte do calendário oficial de Divino de São Lourenço, no Caparaó capixaba, e promete atrair um grande público. Uma das atrações, o grupo Planta & Raiz já vive a expectativa da apresentação.

Zeider, vocalista da banda, diz não ver a hora de apresentar no Espírito Santo. “Nossa expectativa para a apresentação no Penha Roots é altíssima. Um lugar lindo, um paraíso maravilhoso com esse público do Espírito Santo que a gente ama. Não vejo a hora de poder estar nessa terra abençoada para fazer música e celebrar a vida”.

Sobre o show em Patrimônio da Penha, o vocalista pontuou que o clima roots é tudo que as bandas precisam para fazer um grande show. “A gente adora chegar nos lugares em que a vibração é altíssima. Lugares também que visualmente tranquilizam o nosso coração, nos levam a ter pensamentos e memórias de lugares da vida que a gente passou e que a gente ama. Então, isso é muito importante, com certeza. A natureza, com o ar de simplicidade e aquele clima roots é tudo que a galera do reggae precisa para fazer um showzaço”, continua.

“O público pode esperar a maior vibração da nossa vida. Estamos num momento muito maravilhoso, indo pra 27 anos de carreira. Tem muita história para contar e a musicalidade tá tinindo. Tá tudo na ponta da agulha”, garante Zeider.

Planta & Raiz traz novidades em 2025

Segundo Zeider, a banda prepara um novo projeto para 2025, que é a grande novidade para celebrar os anos de estrada da banda. O nosso projeto ‘Tranquilize’, é a novidade desse ano. São as versões de músicas que fazem nossa cabeça durante a vida inteira. Todo o tempo da vida e também algumas de uns tempos pra cá, em versões reggae, em versões Planta & Raiz”, explica.

“É um showzão bem bacana e a gente tá muito feliz em poder tocar canções que a gente ama e compartilhar tudo isso com a galera”, comenta Zeider.

Para o Festival Penha Roots, o vocalista disse que o público vai poder conferir os grandes sucessos da banda nesses longos anos de estrada. “O que não tá podendo faltar no nosso repertório são essas que tão puxando esse bonde do ‘Tranquilize’, além dos grandes sucessos. A gente também tá tocando muito e adorando tocar ‘Mulher de Fases’, que é uma versão linda da música que a gente fez dos Raimundos. E tá fazendo a cabeça da galera tocando nas rádios do todo o Brasil. E a gente tá adorando tocar lá ao vivo”, completa Zeider.

Planta & Raiz vai cantar grandes sucessos no Festival Penha Roots (Foto: Divulgação)

Serviço

Quando: 18, 19 e 20 de abril de 2025.

Onde: Área de Exposição em Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço (ES).

Valores 2° Lote

• Individual Meia-entrada: R$ 90

• Individual Meia social: R$ 95 (mediante doação de 1kg de alimento não perecível)

• Pacote para os três dias de Penha Roots: R$ 240,00

• Pacote para dois dias combinados – R$ 175,00

Onde Comprar:

– Online: brasilticket.com.br (sujeito à taxa de serviço)

– Pontos Físicos (sem taxa)

• Patrimônio da Penha: Eco Posto da Serra e Cachoeira Vó Tuti

• Outras cidades:

Alegre – Império das Utilidades

Guaçuí – CH Store

Cachoeiro de Itapemirim – Five Informática (Perim Center)

Espera Feliz/MG – Passo Forte Modas e Acessórios

Carangola/MG – 4 Estações/Life Men

Itaperuna/RJ – Escritório Bar

Vitória/ES – JEF Calçados – 1° Piso Shopping Vitória

E Comissários oficiais.

Mais Informações:

(27) 99807-2285

[email protected] e @penharoots nas redes sociais