Projeto Makossa leva o ‘manguebeat’ para o Festival Penha Roots

Com a proposta de ir além do som, o projeto capixaba Makossa será uma das atrações do Festival Penha Roots, que acontece entre os dias 18, 19 e 20 de abril, em Patrimônio da Penha, no Caparaó capixaba.

Eles vão levar o manguebeat, um movimento cultural e contracultural brasileiro que surgiu na década de 90 para o festival das montanhas do Caparaó. O show é um tributo ao Nação Zumbi e Chico Science.

Para Anderson Ventura, vocalista do projeto, o público pode aguardar uma grande apresentação. “Podem esperar uma banda que dará o seu melhor no palco, com muito respeito ao legado de Chico. Será uma oportunidade ótima também para os amantes do manguebeat curtirem com a gente esse som e reunir novos admiradores. Venham com o coração aberto para receber muito amor e música com o Makossa”, disse.

“A expectativa é a mais alta possível! Estamos felizes e honrados em estar no Caparaó num festival já consagrado e com grandes bandas e amigos”, continua Ventura.

Projeto Makossa

O projeto Makossa surgiu como uma homenagem ao Chico Science. “Essa ideia já rodava na minha cabeça e do Metteoro, que por sua vez já homenageava Chico em seus shows, e foi curtindo um desses momentos que tomei a iniciativa de propor a ele o projeto. Foi no Parque da Prainha, em Vila Velha, em um domingo de sol onde os músicos e amigos do nosso saudoso Alexandre Lima (banda Mahnimal) fizeram uma homenagem póstuma a ele”, explica Anderson.

A banda é composta por: Anderson Ventura e Caio Metteoro (vocais), Negoleo (bateria/sampler), Vinícius Gigante (guitarra), Theo Pastorini (baixo), Kastanha (tambor de maracatu e percussão) e Rafael Jabah (tambor de maracatu e efeitos).

A boa relação entre os integrantes tem sido fundamental para o sucesso do Makossa com o público. “A banda que acompanha Metteoro, além de serem fãs de Chico Science e Nação Zumbi como a gente, já tocava algumas músicas no repertório dele. Só precisamos chamar os percussionistas e pronto. Porém, uma coisa foi fundamental pra que houvesse a “liga” entre todos, a admiração pelo trabalho de Chico e o reconhecimento da importância do “Movimento Manguebeat” para nossa formação musical”, garante.

“Depois disso, focamos no repertório do álbum “Da Lama Ao Caos” que em 2024 inteirou 30 anos. Encontramos nisso o argumento ideal para esse show que, para nossa surpresa, teve uma reação positiva acima da média do público. Quem vê e ouve não sai indiferente”, continua.

A escolha do nome

A homenagem ao Chico Science começou com a escolha do nome do projeto. “Makossa é o nome de um ritmo popular africano e nome de uma das canções de Chico Science e Nação Zumbi, “Samba Makossa”. Quem propôs esse nome foi um amigo e produtor do primeiro show da banda, Gabriel Deiques. Nós curtimos na hora”, pontua Anderson.

“Temos na banda um “quinto elemento” que é o Bruno Dias da Pixx Fluxx. Ele é o responsável por criar a performance visual do palco com edições originais para cada música no repertório. A proposta é criar uma interação sensitiva com a gente durante o show. É bem legal”, ressalta o vocalista.

Para completar, Anderson destaca a influência e a importância do manguebeat para o projeto, que mescla canções autorais com músicas já consagradas. “Foi bem natural essa mescla. pois tanto eu quanto Caio somos da geração que vivenciou na pele essa proposta estética do Manguebeat. Essa coisa de mesclar tambores com programação digital, de escrever a respeito de regionalismo e futurismo ao mesmo tempo, entende? Quando trazemos nossas canções para o repertório só estamos comprovando o quando o som deles nos influenciam”, finaliza.

Serviço

Quando: 18, 19 e 20 de abril de 2025.

Onde: Área de Exposição em Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço (ES).

Valores 2° Lote

• Individual Meia-entrada: R$ 90

• Individual Meia social: R$ 95 (mediante doação de 1kg de alimento não perecível)

• Pacote para os três dias de Penha Roots: R$ 240,00

• Pacote para dois dias combinados – R$ 175,00

Onde Comprar:

– Online: brasilticket.com.br (sujeito à taxa de serviço)

– Pontos Físicos (sem taxa)

• Patrimônio da Penha: Eco Posto da Serra e Cachoeira Vó Tuti

• Outras cidades:

Alegre – Império das Utilidades

Guaçuí – CH Store

Cachoeiro de Itapemirim – Five Informática (Perim Center)

Espera Feliz/MG – Passo Forte Modas e Acessórios

Carangola/MG – 4 Estações/Life Men

Itaperuna/RJ – Escritório Bar

Vitória/ES – JEF Calçados – 1° Piso Shopping Vitória

E Comissários oficiais.

Mais Informações:

(27) 99807-2285

[email protected] e @penharoots nas redes sociais