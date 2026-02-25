Quer pagar menos no FIG 2026? Prazo do 1º lote termina dia 7 de março

O Festival de Inverno de Guaçuí – FIG 2026 entrou em contagem regressiva para a virada do 1º lote de ingressos. A organização confirmou que os valores promocionais serão reajustados no dia 7 de março. Por isso, quem deseja garantir presença no evento pagando menos precisa se antecipar.

O festival acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, no Centro de Eventos de Guaçuí. No entanto, neste ano, a produção aposta em uma temática inédita inspirada em Las Vegas, com proposta que une megaestrutura, shows nacionais e alta gastronomia. Além disso, segundo a organização, mais de 85% da carga inicial já foi vendida, o que reduz a disponibilidade de ingressos no lote atual. Clique aqui e garanta já seu ingresso.

A programação reúne artistas de diferentes gerações e estilos. O palco principal receberá Paulo Ricardo, Alexandre Pires e Almir Sater. Também integram o line-up Mamonas Assassinas – O Legado, Dallas Country e atrações regionais. Dessa forma, o evento amplia o público e fortalece o calendário cultural do Caparaó.

As vendas ocorrem de forma online pela plataforma LeBillet. Para quem prefere atendimento presencial, há pontos físicos em Guaçuí, Alegre e Cachoeiro de Itapemirim. Já as reservas de mesas devem ser feitas diretamente com Wiviane Linus, pelo WhatsApp.

Portanto, diante da alta procura e da proximidade da virada de lote, a organização orienta o público a garantir o ingresso com antecedência para evitar reajustes e possível esgotamento.

Última chance de economia

Aliás, até o dia 7 de março, o público ainda pode adquirir os passaportes (que dão direito aos três dias de festa) e os ingressos diários pelos valores iniciais. Confira a tabela atual (1º lote):

Passaporte (3 dias): R$ 390,00

R$ 390,00 Ingresso Quinta-feira (Paulo Ricardo): R$ 160,00 (meia entrada social)

R$ 160,00 (meia entrada social) Ingresso Sexta-feira (Alexandre Pires): R$ 160,00 (meia entrada social)

R$ 160,00 (meia entrada social) Ingresso Sábado (Almir Sater): R$ 160,00 (meia entrada social)

Atenção: Os setor premium, Camarotes (mesas), também estão com as últimas unidades disponíveis neste lote e podem esgotar antes mesmo da data limite.

Onde comprar

As vendas online estão sendo realizadas de forma rápida e segura através da plataforma LeBillet. Inclusive, para quem prefere a compra presencial, há pontos de venda físicos distribuídos na região.

Portanto, para reservas exclusivas do setor de Mesas, o contato direto é com Wiviane Linus, pelo WhatsApp: (28) 99916-0396.

Serviço

Festival de Inverno de Guaçuí 2026

Data: 4 a 6 de junho de 2026 (Feriado de Corpus Christi).

4 a 6 de junho de 2026 (Feriado de Corpus Christi). Local: Centro de Convenções de Guaçuí.

Centro de Convenções de Guaçuí. Atrações: Alexandre Pires, Paulo Ricardo, Almir Sater, Mamonas Assassinas – O Legado, e Dallas Country.

