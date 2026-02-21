Pagode com sertanejo? Alexandre Pires promete noite especial em Guaçuí

O inverno capixaba já tem encontro marcado com a música. O Festival de Inverno de Guaçuí – FIG 2026 – prepara mais uma noite de grande público e, desta vez, aposta na versatilidade de Alexandre Pires para aquecer a sexta-feira, dia 5 de junho. Com isso, o evento reforça sua tradição de reunir artistas consagrados e transformar a cidade mais charmosa do Caparaó em um palco nacional durante a temporada mais aguardada do ano.

Alexandre Pires sobe ao palco com o espetáculo “Pagonejo Bão”, projeto que marca uma nova fase em sua carreira. O cantor une dois dos gêneros mais populares do país e apresenta uma proposta que mistura a batida envolvente do pagode com as melodias marcantes do sertanejo. Dessa forma, ele amplia o repertório e entrega ao público uma experiência que dialoga com diferentes gerações.

A ideia do projeto surgiu após o sucesso do “Baile do Nêgo Véio”, que percorreu o Brasil nos últimos anos. Desde então, o artista amadureceu o conceito e decidiu mergulhar na fusão musical que sempre fez parte de sua trajetória. Agora, ele consolida o “Pagonejo Bão” como uma homenagem às referências sertanejas que o acompanharam desde o início da carreira.

Alexandre Pires e seu “Pagonejo Bão”

No repertório, Alexandre Pires revisita sucessos que marcaram sua história e incorpora clássicos que dialogam com o sertanejo. Canções como “Pode Chorar”, “Mineirinho”, “Evidências”, “De Ex Pra Ex” e “Depois do Prazer” integram o setlist que já levantou o público em gravação realizada em São Paulo no fim do ano passado. Além disso, o projeto contou com participações de Lauana Prado, Thiaguinho e Chitãozinho & Xororó, ampliando a conexão entre os estilos.

Durante as apresentações, o artista conduz o público por uma narrativa musical que alterna romantismo, animação e nostalgia. Enquanto isso, a proposta do show valoriza tanto as raízes do pagode quanto a força do sertanejo, criando uma identidade própria para o projeto.

A magia de Las Vegas no FIG 2026

À primeira vista, a união entre o clima das montanhas capixabas e o brilho de Las Vegas pode soar improvável. No entanto, é exatamente dessa fusão que nasce o conceito do Festival de Inverno de Guaçuí 2026. A proposta parte de uma pergunta central: por que Vegas em Guaçuí?, e responde com uma experiência temática que aposta na sensação, na ambientação e na imersão do público.

A inspiração em Las Vegas não está ligada ao jogo em si, mas à ideia de espetáculo. Luzes marcantes, tons dourados, cenografia detalhada e referências clássicas do universo dos cassinos ajudam a transformar o espaço do festival em um grande palco visual. Assim, cada noite ganha identidade própria, criando uma atmosfera que dialoga com o entretenimento, a música e a expectativa do público.

A estrutura temática aparece na decoração, na iluminação e na organização dos espaços, pensados para estimular a sensação de encantamento desde a chegada do público. Dessa forma, o Festival de Inverno não se limita a shows musicais, mas propõe uma vivência completa, em que cenário e programação caminham juntos.

Com isso, o FIG 2026 aposta na chamada “magia” como elemento central: a magia do encontro entre culturas, da transformação do espaço e da experiência compartilhada. O festival recria seu espírito de espetáculo dentro do contexto único de Guaçuí, reforçando o evento como motor cultural, turístico e criativo da região.

Serviço

Festival de Inverno de Guaçuí 2026

Data: 4 a 6 de junho de 2026 (Feriado de Corpus Christi).

Local: Centro de Convenções de Guaçuí.

Atrações: Alexandre Pires, Paulo Ricardo, Almir Sater, Mamonas Assassinas – O Legado, e Dallas Country.

Onde comprar