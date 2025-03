Roça Nova: “A nossa vida é representar e lutar pelo nosso Caparaó”

Está chegando o festival mais aguardado do Caparaó: o Penha Roots! O evento acontece entre os dias 18, 19 e 20 de abril, em Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço. Uma das atrações, o grupo Roça Nova conta que a expectativa é alta para a apresentação no evento.

O vocalista Pedro Tasca conta que Patrimônio da Penha fez parte da história do grupo. “Eu, o João e o Marco morávamos aqui quando criamos nosso primeiro álbum, a base de todo nosso som. Quando os meninos se reúnem aqui é sempre uma experiência única, porque as pessoas sempre nos abraçaram como um projeto local, cantando e dançando efusivamente todas as músicas. Dessa vez o espetáculo musical mais icônico do Caparaó vai tomar sede no maior festival da região, pela primeira vez, e estamos muito ansiosos por isso”, diz.

O show em Patrimônio da Penha representa muito para o grupo, ainda mais se tratando de uma banda independente, autoral e representante da região. “Para nós, viver e preservar a Zona da Mata mineira não é só um conforto que a gente busca, é pauta frequente nas nossas letras e músicas! A nossa vida é representar e lutar pelo nosso Caparaó”, ressalta Pedro.

Segundo ele, o público pode esperar o máximo. “E eu garanto que é pouco, por que vai ser difícil imaginar tudo que a gente está preparando dessa vez viu? Além das músicas inéditas, teremos atos nunca apresentados, com a inclusão de novos personagens e alegorias em interação com o público!! Se a gente contar perde a graça, mas vai ser o maior espetáculo que a gente já apresentou e pode ter certeza de que quem tiver por lá vai lembrar pra sempre”, continua.

“No início de 2025 lançamos nosso segundo álbum “Corta Quebranto”, e agora estamos rodando com a turnê do álbum, entre músicas inéditas e os clássicos. Esse ano ainda vai rolar a pré-venda do disco de vinil “Corta Quebranto” entre outras surpresas boas”, completa.

Serviço

Quando: 18, 19 e 20 de abril de 2025.

Onde: Área de Exposição em Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço (ES).

Valores 3° Lote

• Individual Meia-entrada: R$ 100

• Individual Meia social: R$ 105 (mediante doação de 1kg de alimento não perecível)

• Pacote para os três dias de Penha Roots: R$ 250

• Pacote para dois dias combinados – R$ 190

Onde Comprar:

– Online: brasilticket.com.br (sujeito à taxa de serviço)

– Pontos Físicos (sem taxa)

• Patrimônio da Penha: Eco Posto da Serra e Cachoeira Vó Tuti

• Outras cidades:

Alegre – Império das Utilidades

Guaçuí – CH Store

Cachoeiro de Itapemirim – Five Informática (Perim Center)

Espera Feliz/MG – Passo Forte Modas e Acessórios

Carangola/MG – 4 Estações/Life Men

Itaperuna/RJ – Escritório Bar

Vitória/ES – JEF Calçados – 1° Piso Shopping Vitória

E Comissários oficiais.

Mais Informações:

(27) 99807-2285

[email protected] e @penharoots nas redes sociais