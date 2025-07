Saiba como garantir a meia solidária no Festival de Inverno de Guaçuí

Está tudo pronto e nesse fim de semana acontece o tão aguardado Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) 2025! E se você é do time que ama um bom show, mas também adora economizar, temos uma ótima notícia! Dá pra curtir o Festival de Inverno de Guaçuí pagando só metade do valor do ingresso!

Isso mesmo! A meia-entrada solidária está disponível para quem doar apenas 1kg de alimento não perecível. Os alimentos devem ser entregues na entrada dos shows. Ou seja, além de garantir seu lugar em um dos maiores eventos musicais do Espírito Santo, você ainda contribui com uma boa causa. Todo mundo sai ganhando! O último lote sai por R$ 200 a meia entrada solidária ou R$ 290 o pacote para os dois dias.

O FIG 2025 acontece de na sexta (4), sábado (5) e domingo (6), no Parque de Exposições de Guaçuí, e traz uma programação de peso, com shows nacionais de Zé Ramalho, Marcelo Falcão, e muito mais. Uma mistura de música, cultura, gastronomia e aquele friozinho gostoso que a gente ama nessa época do ano.

Como garantir a meia-entrada solidária:

Para garantir seu ingresso pela metade do preço é muito simples. Acesse o site oficial do evento: https://lebillet.com.br/event/2061, escolha o dia ou o combo de ingressos desejado e selecione a opção meia solidária. Em seguida basta levar 1kg de alimento no dia do evento. Outra opção é adquirir os ingressos nos pontos físicos.

Pontos de venda:

Online: Festival de Inverno de Guaçuí 2025 – Guaçuí, Espírito Santo – 03, Julho, 2025 | LeBillet

Festival de Inverno de Guaçuí 2025 – Guaçuí, Espírito Santo – 03, Julho, 2025 | LeBillet Pontos de venda físicos sem taxa Perfumaria BMQ (Guaçuí): Praça João Acacinho, 64, Centro, Guaçuí Oakes (Cachoeiro): Av. Governador Christiano Dias Lopes Filho, 102, Loja 01 – Gilberto Machado O Bendito – A Doceria (Espera Feliz): Rua Cira Rosa de Assis 81, centro, próximo a subida do hospital. Óticas Diniz (Vitória, Vila Velha, Serra) Lojas Origens (Vitória, Vila Velha)

sem taxa

FIG 2025: um espetáculo de festival

O FIG 2025 promete ser um evento único, com uma programação incrível e uma atmosfera mágica, inspirada na magia do circo. Então, não perca a chance de fazer parte dessa experiência!

Sexta-feira (04/07): A partir das 20h, o palco recebe o DJ Manux, Lucas Turini e a energia contagiante da Banda Casaca. Além do aguardado show de Marcelo Falcão. Um dia para curtir com gente bonita e uma programação super animada.

A partir das 20h, o palco recebe o DJ Manux, Lucas Turini e a energia contagiante da Banda Casaca. Além do aguardado show de Marcelo Falcão. Um dia para curtir com gente bonita e uma programação super animada. Sábado (05/07): A expectativa para o sábado é de lotação máxima, com um line-up que celebra grandes ícones. Apresentações de DJ Manux, Auto Reverse Band, Trio Covers, homenageando Tim Maia, Renato Russo e Raul Seixas e Zé Ramalho. Corra para garantir seu ingresso antes que acabe! Chegue cedo! A ordem dos shows será definida no dia do evento, com a apresentação do Zé Ramalho podendo acontecer entre as primeiras apresentações.

A expectativa para o sábado é de lotação máxima, com um line-up que celebra grandes ícones. Apresentações de DJ Manux, Auto Reverse Band, Trio Covers, homenageando Tim Maia, Renato Russo e Raul Seixas e Zé Ramalho. Corra para garantir seu ingresso antes que acabe! Domingo (06/07): Em um dia especial de comemoração pelos 21 anos do Grupo Folha do Caparaó, a entrada será 100% gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou um agasalho. A partir das 14h, a Praça de Alimentação abre suas portas, recebendo Filipe Fernandes e a roda de samba de Tunico da Vila com a banda Projeto Feijoada. O encerramento oficial, às 21h, será com um show especial de Fabiano Juffu & Orquestra, em homenagem ao Rei.

Meia entrada solidária: mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.