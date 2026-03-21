Samba MLK é mais uma atração confirmada no Festival de Inverno de Guaçuí

O grupo Samba MLK é a mais uma atração confirmada para o Festival de Inverno de Guaçuí – FIG 2026. Os músicos sobem ao palco no dia 5 de junho, logo após a apresentação do cantor Alexandre Pires. Formado por Erich Duarte, Gui Alves e João Henrique (Jacaré), o grupo do Sul capixaba destaca-se pelo alto astral e pela entrega autêntica em suas performances de pagode.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Inclusive, o Samba MLK consolida uma trajetória de sucesso que começou em 2021. O grupo já acumula conquistas importantes, como o lançamento do EP “Nosso Astral” e o hit “Misturadinho”, que impulsionou a carreira nacional dos artistas. Além disso, os músicos já dividiram o palco com grandes nomes, incluindo o grupo Menos é Mais, e somam mais de 300 mil visualizações no YouTube.

Leia também: Pagode com sertanejo? Alexandre Pires promete noite especial em Guaçuí

Enquanto isso, o FIG 2026 prepara uma experiência visual inédita para o público. O festival adota o conceito “A Magia de Las Vegas” para transformar o clima das montanhas capixabas. A proposta utiliza luzes marcantes, tons dourados e uma cenografia detalhada inspirada no universo dos grandes espetáculos. Dessa forma, o evento vai além dos shows musicais e oferece uma imersão completa em entretenimento e cultura.

A magia de Las Vegas e muita música no FIG

À primeira vista, a união entre o clima das montanhas capixabas e o brilho de Las Vegas pode soar improvável. No entanto, é exatamente dessa fusão que nasce o conceito do Festival de Inverno de Guaçuí 2026. A proposta parte de uma pergunta central: por que Vegas em Guaçuí?, e responde com uma experiência temática que aposta na sensação, na ambientação e na imersão do público.

A inspiração em Las Vegas não está ligada ao jogo em si, mas à ideia de espetáculo. Luzes marcantes, tons dourados, cenografia detalhada e referências clássicas do universo dos cassinos ajudam a transformar o espaço do festival em um grande palco visual. Assim, cada noite ganha identidade própria, criando uma atmosfera que dialoga com o entretenimento, a música e a expectativa do público.

A estrutura temática aparece na decoração, na iluminação e na organização dos espaços, pensados para estimular a sensação de encantamento desde a chegada do público. Dessa forma, o Festival de Inverno não se limita a shows musicais, mas propõe uma vivência completa, em que cenário e programação caminham juntos.

Com isso, o FIG 2026 aposta na chamada “magia” como elemento central: a magia do encontro entre culturas, da transformação do espaço e da experiência compartilhada. O festival recria seu espírito de espetáculo dentro do contexto único de Guaçuí, reforçando o evento como motor cultural, turístico e criativo da região.

Serviço

Festival de Inverno de Guaçuí 2026

Data: 4 a 6 de junho de 2026 (Feriado de Corpus Christi).

Local: Centro de Convenções de Guaçuí.

Atrações: Alexandre Pires, Paulo Ricardo, Almir Sater, Mamonas Assassinas – O Legado, e Dallas Country.

Onde comprar