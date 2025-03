Só Parênt promete uma noite mágica de forró com reggae no Penha Roots

O grupo Só Parênt será uma das atrações do Festival Penha Roots, que acontece entre os dias 18, 19 e 20 de abril, em Patrimônio da Penha, no município de Divino de São Lourenço. A expectativa é alta para a apresentação e a banda promete uma noite mágica e repleta de hits.

Para o vocalista Gegê, se apresentar no festival Penha Roots é motivo de grande alegria. “Nesses 20 anos de banda, sermos presenteados com um convite tão especial quanto esse é motivo de comemoração e celebração”, disse.

E em Patrimônio da Penha, o show será especial: “Se apresentar em Patrimônio da Penha é de certa forma resgatar nossa própria origem interiorana Mineira. A Só Parênt traz como tema central em suas canções a relação do ser humano com a natureza, e nada mais oportuno que unir nossa proposta sonora a esse local mágico e tão especial”, continua.

“Para esse show tão especial, entraremos de corpo e alma no palco levando toda nossa energia e musicalidade para o público presente. Desde releituras até canções autorais com sotaque mineiro farão parte desse repertório seleto. A noite do forró com reggae promete grandes momentos e muita energia boa”, destaca.

O repertório será repleto de hits com “autorais já consagradas como: Carcará, Bela Flor e Ilha Grande dentre outras não poderão estar de fora nesse festival. Além de releituras especiais como Paisagem da Janela, Onde está você, Morena Tropicana e Bola de Meia”, garante Gegê.

Só Parênt comemora 20 anos

Em 2025, a Só Parênt completa 20 anos de grupo, e para celebrar a data vai gravar uma música autoral, confirmando o sucesso ao longo dos anos juntos.

“O ano de 2025 vem sendo muito especial e com inúmeros projetos inéditos para a Só Parênt. No aniversário de 20 anos do grupo, mais um sonho vem se concretizando, a produção de uma música autoral em estúdio que será lançada ainda no primeiro semestre desse ano. Além disso, será realizado um novo registro audiovisual em nosso próprio estúdio, contendo releituras e canções autorais no sentido de divulgar o trabalho e a sonoridade da banda”, completa o vocalista.

Serviço

Quando: 18, 19 e 20 de abril de 2025.

Onde: Área de Exposição em Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço (ES).

Valores 3° Lote

• Individual Meia-entrada: R$ 100

• Individual Meia social: R$ 105 (mediante doação de 1kg de alimento não perecível)

• Pacote para os três dias de Penha Roots: R$ 250

• Pacote para dois dias combinados – R$ 190

Onde Comprar:

– Online: brasilticket.com.br (sujeito à taxa de serviço)

– Pontos Físicos (sem taxa)

• Patrimônio da Penha: Eco Posto da Serra e Cachoeira Vó Tuti

• Outras cidades:

Alegre – Império das Utilidades

Guaçuí – CH Store

Cachoeiro de Itapemirim – Five Informática (Perim Center)

Espera Feliz/MG – Passo Forte Modas e Acessórios

Carangola/MG – 4 Estações/Life Men

Itaperuna/RJ – Escritório Bar

Vitória/ES – JEF Calçados – 1° Piso Shopping Vitória

E Comissários oficiais.

Mais Informações:

(27) 99807-2285

[email protected] e @penharoots nas redes sociais