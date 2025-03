Terra Sem Males prepara apresentação inesquecível para o Penha Roots

A comunidade de Patrimônio da Penha se prepara para receber entre os dias 18, 19 e 20 de abril mais uma edição do Festival Penha Roots. O evento reunirá grandes na música do Espírito Santo e do Brasil, e entre as atrações, o grupo Terra Sem Males, que promete proporcionar uma noite inesquecível ao público.

Segundo Flávio Gomes, compositor e vocalista do grupo, a expectativa está altíssima. “Tocar em casa sempre tem um gostinho especial, ainda mais com a energia do nosso público, que já conhece e canta nossas músicas com a gente. Sabemos que a vibração será incrível, e poder contar com uma estrutura profissional de som e palco só eleva ainda mais a qualidade do show. Queremos proporcionar uma apresentação inesquecível para a nossa comunidade, que merece esse momento feito com muito carinho e capricho!”, disse.

Patrimônio da Penha é um local que alia a natureza ao clima bucólico de uma vila, e isso influencia na performance do artista, que sente a ‘vibe’ diferente. “Essa vibe única vem sendo cultivada há anos pelos artistas e moradores daqui. A natureza tem um papel fundamental nisso, pois cria um ambiente acolhedor e inspira tanto quem toca quanto quem assiste. O público se conecta de um jeito especial, e isso transforma a experiência do show. Além disso, é sempre gratificante ver visitantes chegando, sentindo essa energia e se envolvendo com a cultura local. Podemos dizer, sem medo, que essa é a vibe mais positiva do Caparaó”, continua.

Terra Sem Males terá repertório de canções autorais

Para a apresentação no Festival Penha Roots, o grupo Terra Sem Males garante que o público vai se surpreender. “Podem esperar uma grande celebração! Estamos juntos há 10 anos e vamos apresentar um repertório repleto de músicas autorais que falam da beleza e hospitalidade do nosso lugar. A noite será ainda mais especial por marcar o lançamento do nosso primeiro EP,

Passarin Cantô, com seis faixas cuidadosamente escolhidas. Esse projeto foi realizado com recursos do FUNCULTURA, por meio do edital 12/2022, e representa uma conquista imensa para a banda e nossos fãs. Agora, além de curtir ao vivo, todos poderão ouvir nossas músicas nas plataformas digitais”, explica Flávio.

Para completar, o compositor e vocalista do grupo destaca as canções que não podem faltar. “Sem dúvida, “Serra do Caparaó” e “Terra Sem Males”, que dá nome à banda, não podem faltar – são as mais pedidas pelo público. Mas, o show será completo, trazendo todo o nosso repertório atual. Queremos que essa apresentação seja uma verdadeira celebração à natureza e sua diversidade. E, claro, o ingrediente principal do nosso trabalho estará presente do início ao fim: amizade e alegria”, finaliza Flávio.

Foto: Divulgação

Serviço

Quando: 18, 19 e 20 de abril de 2025.

Onde: Área de Exposição em Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço (ES).

Valores 2° Lote

• Individual Meia-entrada: R$ 90

• Individual Meia social: R$ 95 (mediante doação de 1kg de alimento não perecível)

• Pacote para os três dias de Penha Roots: R$ 240,00

• Pacote para dois dias combinados – R$ 175,00

Onde Comprar:

– Online: brasilticket.com.br (sujeito à taxa de serviço)

– Pontos Físicos (sem taxa)

• Patrimônio da Penha: Eco Posto da Serra e Cachoeira Vó Tuti

• Outras cidades:

Alegre – Império das Utilidades

Guaçuí – CH Store

Cachoeiro de Itapemirim – Five Informática (Perim Center)

Espera Feliz/MG – Passo Forte Modas e Acessórios

Carangola/MG – 4 Estações/Life Men

Itaperuna/RJ – Escritório Bar

Vitória/ES – JEF Calçados – 1° Piso Shopping Vitória

E Comissários oficiais.

Mais Informações:

(27) 99807-2285

[email protected] e @penharoots nas redes sociais