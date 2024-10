Torresmofest: maior festival gastronômico do Brasil começa hoje (17) no ES

O Torresmofest, um dos maiores festivais do Brasil dedicado à carne suína, retorna à Grande Vitória com uma edição especial. O evento acontece de 17 a 20 de outubro (quinta a domingo), das 12h às 23h, no Puxadinho Moxuara, localizado no Espaço Multiuso do shopping Moxuara, em Cariacica. A saber, a entrada é gratuita!

Leia também: Confira a programação deste final de semana da Festa da Polenta

Durante quatro dias, os visitantes poderão desfrutar de uma variedade de delícias gastronômicas, como torresmos em diversas versões — incluindo o famoso torresmo de rolo, pururuca e de boteco. Além disso, o cardápio conta com joelho de porco, leitão à pururuca, costela suína, pernil e panceta, com preços a partir de R$ 35. Os amantes da boa comida também poderão saborear churrasco de costela em fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro e hambúrgueres. Além disso, o evento conta com uma seleção variada de doces.

Foto: Divulgação

O Festival

O Torresmofest é um evento consagrado no Brasil, com mais de 450 edições realizadas em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. Aliás, esta será a segunda edição do festival no Espírito Santo em 2024.

Portanto, com mais de 20 expositores entre food trucks e barracas, o festival promete uma experiência gastronômica única. Além disso, o evento oferece uma programação musical com shows gratuitos, abrangendo estilos que vão do pop rock ao sertanejo, e atividades culturais para toda a família, incluindo uma área kids para as crianças.

Então, prepare-se para um final de semana repleto de comida boa, chope artesanal, diversão e música ao vivo no Torresmofest!

Confira a programação de shows:

Quinta-feira (17/10)

20h – Rubinho Gabba (cover do U2)

Sexta-feira (18/10)

20h – Junior Parente (especial Jorge Aragão)

Sábado (19/10)

17h – Junior Parente (samba e pagode)

20h – Banda Beat Locks (cover de Charlie Brown Jr.)

Domingo (20/10)

13h30 – Christian Magioni (voz e violão)

16h30 – Cadu Caruzo (cover de Cazuza)

19h30 – Bohemian Rock (cover do Queen)

Serviço Torresmofest

Data: De 17 a 20 de outubro de 2024

Horário: das 12h às 23h

Local: Shopping Moxuara, Espaço Multiuso, piso L4. Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica

Entrada gratuita

Mais informações: @torresmofest