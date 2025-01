Zé Ramalho: fenômeno nacional chega ao FIG 2025 com show inesquecível

Não é segredo que o cantor Zé Ramalho é uma das atrações mais aguardadas para o Festival de Inverno de Guaçuí de 2025. O público ficou eufórico com o anúncio de sua participação no evento, sendo que seu show está marcado para o dia 05 de julho, noite de sábado do FIG. Contudo, toda esta expectativa já era esperada, já que estamos falando de um dos nomes mais importantes da música brasileira.

Ele nasceu em 3 de outubro de 1949, em Brejo do Cruz, no estado da Paraíba, e seu nome completo é José Ramalho Neto. Conhecido como Zé Ramalho, o compositor e cantor é uma referência por sua contribuição à MPB. Sua obra é marcada por uma mistura única de gêneros, que vão do forró, rock, folk e música nordestina tradicional, com letras profundas e muitas vezes enigmáticas.

Além disso, seu estilo musical também têm influências de artistas como Luiz Gonzaga, com elementos do rock e da psicodelia. Aliás, suas canções frequentemente abordam temas místicos, filosóficos e existenciais.

Foto: Reprodução / Instagram @zeramalho

Algumas das músicas mais marcantes e que estão “na boca do povo” há diversas gerações são: “Avôhai”, “Frevo Mulher” e “Chão de Giz”. Então, vai ser difícil alguém não cantar estas junto com ele no Festival de Inverno de Guaçuí, né?!

Além de sua carreira solo, Zé Ramalho também colaborou com grandes nomes da música brasileira, como Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Elba Ramalho (sua prima). Assim, ele é considerado um dos artistas mais influentes e respeitados da história da música.

Zé Ramalho, uma carreira de sucesso

Desde o lançamento do seu primeiro álbum solo, há mais de quatro décadas, o cantor emplacou de cara o hino “Avohai” e gravou mais de 30 álbuns. Assim, Zé Ramalho alcançou a expressiva marca de 6 milhões de cópias vendidas.

Ao lado dos amigos Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença, Zé protagonizou em 1996 um dos projetos mais bem-sucedidos da música brasileira, O GRANDE ENCONTRO, que levou multidões aos shows em todo o país e gerou o lançamento de um disco ao vivo, vendendo mais de 700 mil cópias. Além disso, a continuação do projeto rendeu outras duas “turnês” vitoriosas, 2 CDs, que alcançaram a marca de 1 milhão de unidades.

Zé realizou ainda uma apresentação histórica no ROCK IN RIO 3, assistida por mais de 60 mil pessoas em 2001, junto com Elba Ramalho. Assim, durante todos estes anos até aqui, inúmeros sucessos do cantor foram eternizados nos corações e nas vozes do povo.

Seja qual for a jornada, o público sabe que quem a conduz é um dos artistas com a personalidade mais marcante da música popular brasileira. Com sua voz inconfundível e sua poesia apocalíptica, Zé Ramalho escreve seu nome na história musical do país, seguindo feito um viajante pelas estradas, arrastando multidões por onde quer que passe. Há mais de 40 anos, o brasileiro sabe que assistir Zé Ramalho ao vivo é uma experiência única em uma espécie de pacto de fidelidade que se renova ano a ano.

Uma edição mágica

O Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) chega em 2025 com uma edição inspirada na magia do circo!

Então, prepare-se para se encantar com grandes nomes da música brasileira. Marcelo Falcão sobe ao palco na sexta-feira (04 de julho) e Zé Ramalho promete um show inesquecível no sábado (05 de julho). Além disso, outras atrações regionais imperdíveis participarão do Festival, sendo que a entrada será gratuita nestes dias.

Fotos: divulgação

Programação completa FIG 2025:

03 de julho (quinta-feira): Entrada gratuita com programação regional a confirmar.

Entrada gratuita com programação regional a confirmar. 04 de julho (sexta-feira): Marcelo Falcão, Banda Casaca e DJ MANUX.

Marcelo Falcão, Banda Casaca e DJ MANUX. 05 de julho (sábado): Zé Ramalho, Um trio de covers (Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia) e DJ MANUX.

Zé Ramalho, Um trio de covers (Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia) e DJ MANUX. 06 de julho (domingo): Entrada gratuita com programação regional a confirmar.

Onde comprar:

Online: https://lebillet.com.br/event/2061/festival-de-inverno-de-guacui-2025-03-julho-Guacui-ES

https://lebillet.com.br/event/2061/festival-de-inverno-de-guacui-2025-03-julho-Guacui-ES Pontos físicos: Escritório da GFC Eventos: Rua Irmãos Fernandes, Bela Vista, nº 59, Guaçuí – contato (28) 999090024. Lumac: embaixo do Hotel Minas Gerais em Guaçuí. Óticas Diniz: Shopping Vitória, Shopping Vila Velha, Shopping Praia da Costa, Shopping Mestre Álvaro, Av Central Laranjeiras. Loja Origens: Shopping Vitória, Shopping Praia da Costa, Shopping Vila Velha, Praia do Canto, Praia de Camburi.



