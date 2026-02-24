Deck House divulga programação especial da semana

O Deck House apresentou a programação da semana com uma agenda que combina promoções gastronômicas e música ao vivo. A casa abre de terça a sábado e promete movimentar as noites em Cachoeiro de Itapemirim.

A semana começa na terça-feira (24/02) com promoção de porção de frango com fritas e cerveja Amstel com 15% de desconto. A proposta atrai quem busca boa comida e preço especial logo no início da semana.

Na quarta-feira (25/02), o destaque fica por conta da “Caipirinha em Dobro”. Na compra de uma caipirinha de limão, a segunda sai por conta da casa. Portanto, a ação reforça o clima descontraído e convida o público a brindar.

Música ao vivo assume o palco

A partir de quinta-feira (26/02), a música ao vivo assume o protagonismo da programação. Isso porque, o cantor Zé Fernando comanda a noite e promete animar o público com repertório voltado para quem gosta de curtir no deck.

Na sexta-feira (27/02), Victor Nabrasi sobe ao palco. A apresentação combina boa música com o cardápio da casa, que reúne petiscos e pratos variados.

Já no sábado (28/02), Thierry Vantil encerra a programação semanal com show ao vivo e destaque para os drinks preparados no bar.

Experiência completa

Além das atrações musicais, o Deck House aposta em uma experiência que une gastronomia, bebidas e ambiente estratégico. A casa reforça o convite para quem deseja aproveitar a melhor vista da cidade em um espaço preparado para receber amigos e famílias.

Assim, ao unir promoções, artistas locais e clima descontraído, o Deck House mantém a proposta de ser ponto de encontro nas noites de Cachoeiro.