Um dos templos mais antigos do Brasil fica no Sul do ES; conheça

O Santuário Nacional São José de Anchieta se destaca como um dos principais destinos de turismo religioso do Espírito Santo. O espaço homenageia São José de Anchieta e preserva a memória do chamado ‘Apóstolo do Brasil’. Além disso, o complexo abriga um centro interpretativo que apresenta a trajetória do missionário e contextualiza a atuação dos jesuítas no período colonial.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O conjunto arquitetônico reúne a Igreja de Nossa Senhora da Assunção, o Museu Nacional São José de Anchieta e a histórica Cela de Anchieta, construída no século XVI. Dessa forma, o visitante percorre diferentes espaços que conectam fé, história e patrimônio cultural no mesmo local.

Leia também: Pagode com sertanejo? Alexandre Pires promete noite especial em Guaçuí

No museu, o público encontra móveis antigos, peças arqueológicas, vestimentas e objetos de valor religioso e histórico que atravessam séculos. Já na cela onde o religioso viveu, os responsáveis expõem a relíquia de um de seus ossos, o que reforça o caráter devocional do espaço. Assim, o ambiente atrai tanto fiéis quanto interessados em história.

Foto: Divulgação/PMA

O museu funciona de terça a domingo, das 9h às 17h. Além da visitação, o local oferece uma loja com artigos religiosos. Em seguida, o visitante pode aproveitar o café Rerigtiba, que proporciona um momento de descanso com vista privilegiada no mirante 360º.

Santuário Nacional de São José de Anchieta

A igreja, considerada uma das mais antigas do Brasil, também integra o conjunto histórico. Segundo a tradição, São José de Anchieta participou da sua idealização. Os indígenas catequizados executaram a construção e utilizaram pedras e blocos de recife fixados com argamassa feita com óleo de baleia. Na época, os jesuítas empregavam essa técnica na edificação de seus templos.

Além da igreja, os religiosos ergueram a residência dos padres no mesmo complexo. Atualmente, quem observa o conjunto arquitetônico no alto do morro, sobre a foz do rio Benevente, percebe que a fachada integra a igreja e a antiga casa jesuítica. Portanto, o santuário mantém viva a herança histórica e religiosa que marcou a formação cultural da região.