Rota dos Sabores: descubra a diversidade gastronômica do ES

Do litoral ao interior, o Espírito Santo convida os visitantes para uma jornada de descoberta gastronômica, em que cada região revela uma rota de sabores únicos e autênticos.

Com uma mistura de influências indígenas, africanas e europeias, a culinária capixaba é uma verdadeira celebração da diversidade cultural do Estado.

Os viajantes podem embarcar em uma jornada pelas cidades litorâneas, como Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta, onde a gastronomia à base de frutos do mar é a estrela do cardápio. Nesses locais, os turistas podem se deliciar com a famosa moqueca capixaba, preparada com peixe fresco, tomate, cebola e coentro.

Além da moqueca, também podem saborear outras delícias locais, como a torta capixaba, feita à base de frutos do mar e massa de palmito, e os famosos bolinhos de aipim com recheios variados, como camarão, carne seca ou queijo.

Já nas montanhas de Domingos Martins, Marechal Floriano e Santa Teresa, por exemplo, a gastronomia ganha um toque europeu com a influência da imigração alemã e italiana.

Durante a Festa do Morango e do Chocolate, os visitantes podem degustar deliciosas sobremesas feitas com morangos frescos colhidos na região, como tortas, mousses e geleias, além de se deliciar com os tradicionais chocolates capixabas.

