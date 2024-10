Com pousada, restaurante e bar, Solar da Praia faz sucesso no litoral Sul do ES

Não é segredo que o balneário de Iriri, pertencente ao município de Anchieta – ES, é um dos mais amados do litoral capixaba. Com as belas praias e a receptiva comunidade local, Iriri recebe turistas do estado e também de outras diversas regiões. Sendo assim, muitos deles buscam hospedagens e atrativos para conhecer. Se você é um dos que pretendem ir nos próximos dias, já anota a dica deste lugar que reúne pousada, restaurante e bar, tudo em um espaço mais do que aconchegante.

Leia também: Conheça “Lago Negro” no Espírito Santo e surpreenda-se com a beleza

Para uma experiência completa de um final de semana, ou até mesmo férias, o local perfeito para se hospedar em Iriri – ES é a Pousada Solar da Praia, que fica em uma das praias mais amadas da região: a Praia da Areia Preta.

A hospedagem conta com opções de cabanas que possuem área de SPA com hidromassagem, rede e mais detalhes que garantem toda a comodidade dos hóspedes. Aliás, algumas acomodações ainda têm vista direta para o mar. Além disso, o café da manhã é irresistível e pode contar até com champanhe para momentos especiais.

Outro destaque do Solar da Praia é que o local também funciona como restaurante, com música ao vivo em alguns dias, e Beach Bar. Sendo assim, você pode ir saborear algum prato e passar parte do dia por lá, como também pode ficar na areia da praia aproveitando as cadeiras e guarda-sóis enquanto aprecia um bom drink. Então, são opções para todos os gostos. É a mistura de conforto, charme e gastronomia com o pé na areia!

Serviço – Pousada Solar da Praia – Iriri, ES

Pousada • Restaurante • Beach Bar • Boutique

📍 Praia da Areia Preta, Iriri, Espirito Santo, Brazil

📞 27 999614788

Instagram: @solardapraiairiri