Glamping de luxo: Domingos Martins conta com hospedagem em domo geodésico

Conhecida por seu clima ameno, que lembra os ares europeus, e por suas paisagens deslumbrantes, a cidade de Domigos Martins oferece uma combinação única de aconchego, aventura e gastronomia.

Um dos destinos mais procurados nas montanhas capixabas, ganhou em abril deste ano o The Nook, a primeira hospedagem no estilo glamping domo geodésico. Uma nova opção que promete atrair ainda mais turistas em busca de conforto e contato com a natureza. Trata-se de um glamping de luxo no estilo domo geodésico. Ou seja, uma estrutura moderna e sustentável que oferece uma experiência única de imersão na paisagem exuberante da região.

O empreendimento combina o melhor dos dois mundos: o requinte de uma hospedagem cinco estrelas e a sensação de liberdade proporcionada pelo camping ao ar livre.

Foto: Reprodução Instagram

Hospedagem de luxo em meio à natureza de Domingos Martins

Com uma arquitetura futurista e minimalista, o domo oferece conforto e sofisticação em meio às montanhas. Os hóspedes podem desfrutar de uma vista panorâmica exclusiva, graças à estrutura transparente, que integra a natureza ao ambiente interno, sem perder o aconchego de uma infraestrutura de alto padrão.

The Nook está localizado a menos de uma hora de Vitória e a 10 minutos de Campinho, em Domingos Martins. Internamente, a charmosa decoração minimalista promove uma atmosfera de acolhimento e bem-estar aos hóspedes.

Além do visual, o glamping conta com comodidades exclusivas, como ofurô, telescópio, adega, cama queen, ar-condicionado, TV com Netflix e decoração de luxo. E para quem quiser, é possível cozinhar, pois há utensílios de cozinha, frigobar, cooktop, airfryer, café, açúcar, sal e azeite. A proposta é oferecer uma experiência diferenciada, com conforto e estilo.

Fotos: Reprodução Instagram

Já na área externa ficam o estacionamento, balanço, espreguiçadeira, um deck com piscina aquecida e vista para as montanhas. Além disso também conta com Fire Pit e lenha, que garante o clima quentinho de romance no friozinho noturno da serra. O empreendimento também é Pet Friendly.



Para quem deseja um refúgio nas montanhas sem abrir mão do luxo, essa opção de hospedagem em Domingos Martins promete ser o destino perfeito. Sendo assim, é possível fazer reservas via link do AirBnB ou via direct no Intagram @thenook.dm. O valor das diárias custa a partir de R$ 600. Além disso o local cobra uma taxa de serviço de R$ 130.