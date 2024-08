Glamping Pedra Azul: acampamento de luxo tem chão térmico e toalhas aquecidas

Você já ouviu falar em glamping? Imagine a combinação perfeita entre o conforto de um hotel de luxo e a imersão na natureza selvagem. O Glamping, que é a junção das palavras “glamour” e “camping”, oferece uma experiência única para os amantes de aventura que não querem abrir mão do conforto.

Uma tendência que vem conquistando viajantes ao redor do mundo e que já chegou ao Espírito Santo. O Glamping Pedra Azul fica em Domingos Martins, mais especificamente na Rota do Carmo, no Distrito de Aracê e oferece uma estadia inesquecível em meio à natureza. Esse conceito de hospedagem também é sinônimo de conforto, sofisticação e natureza, uma espécie de acampamento de luxo.

Com duas unidades tenmáticas, o Glamping Pedra Azul abriu as portas em setembro de 2022. A diária para casal custa R$ 1.900, incluído o menu natureza, que é uma degustação de café da manhã. Além disso, os hóspedes são recepcionados com um elegante kit de amenidades incluindo produtos da Avatim.

O preço compensa o glamour e evita os famosos perrengues. Afinal, você não precisará levar ou montar uma barraca, nem ficar à mercê de procurar um local para o banho. Portanto, conheça esse novo conceito e transforme suas próximas férias em uma experiência extraordinária!

Cabanas temáticas

Uma das hospedagens disponíveis é a Pentágono, com decoração industrial, inspirada em grandes galpões, prezando pela otimização dos espaços. Os ambientes não apenas se fundem, mas acumulam funções, com a incorporação de peças comuns no visual de fábricas, metalúrgicas e galpões. Isso tudo em meio à natureza, um contraste que torna a Pentágono única.

A outra cabana é a Safari. Com uma arquitetura única e sustentável, a acomodação é para casais que gostam de conforto, privacidade, originalidade, requinte e ao mesmo tempo, que apreciam a simplicidade e a energia que a natureza. Remete a memória a uma casa na árvore, mas todo o luxo e conforto que proporcionam uma experiência única.

De acordo com Vinícius Villar, proprietário do empreendimento, as duas unidades possuem camas king size, roupas de cama super premium, banheira de hidromassagem, frigobar (consumo inicial incluso na diária), máquina de café expresso, ar-condicionado e internet. Além disso, os hóspedes ainda podem desfrutar de lareira, chão térmico e até toalhas aquecidas.

Todas essas comodidades proporcionam uma experiência hoteleira diferenciada, onde o luxo se funde de forma harmônica com a beleza natural das montanhas capixabas, em meio a mata atlântica preservada.

Ainda de acordo com Vinícius, outras duas unidades estão sendo construídas no Glamping Pedra Azul. “Por ser exclusivo, temos uma demanda muito alta e estamos ampliando nossa capacidade”.

Preservação

De acordo com o proprietário do Glamping Pedra Azul, Vinicius Villar, a construção das unidades foi feita priorizando materiais sustentáveis, como a implementação de usinas de energia e materiais de reuso, como madeira de demolição, ferro e vidros reutilizáveis.

A estrutura, que possui 210 mil metros quadrados, conta com uma sede com cozinha – onde é servido o café da manhã. Há também a possibilidade de agendar almoço e jantar personalizado com um chef exclusivo do glamping. O serviço é aberto, inclusive, para não hóspedes, mediante agendamento.

O Glamping Pedra Azul está localizado a 8 km da vila de Pedra Azul, seguindo pela Rota do Carmo. Há sinalização em todo percurso. Quem se interessar por fazer as reservas através do Whatsapp ou do Instagram.

Conheça o Glamping Pedra Azul

Endereço: Rota do Carmo, Domingos Martins

Telefone: (27) 99719-9438

Instagram: @glamping_pedraazul