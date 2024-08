Onde se hospedar em Cachoeiro de Itapemirim? Veja as melhores opções

Se você já se perguntou onde se hospedar em Cachoeiro de Itapemirim, esta matéria é para você! A maior cidade do Sul do Espírito Santo, é um local onde são sediados grandes eventos corporativos e culturais. O maior destaque, certamente, fica com a Feira Internacional de Mármore e Granito, realizada anualmente no mês de agosto. Mas, além deste, o município também recebe outros grandes eventos que movimentam o turismo de negócios.

E para receber os visitantes que vêm participar desses eventos, a região Sul conta com uma variada rede hoteleira. São opções para todos os gostos e bolsos! Por isso, o Guia A preparou uma relação com as melhores hospedagens disponíveis no município. Confira!

Onde se hospedar em Cachoeiro?

Easy Hotel by Atlântica

Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 277 – Gilberto Machado

Telefone: (28) 3027-6001

Instagram: @easycachoeirohotel



– Hotel Sozo

Rua Antônio Caetano Gonçalves, 75 – Gilberto Machado

Telefone: (28) 3028-1150 / (28) 99999-7475

Instagram: @hotelsozo

Hotel Alvorada

Praça Pedro Cuevas Júnior, 19 – Centro

Telefone: (28) 3522-8412

Hotel Caiçara

Avenida Jones dos Santos Neves, 1.137 – Alto Monte Cristo

Telefone: (28) 2101-3700

Instagram: @hotelcaicara

Hotel e Churrascaria Rio Grande

Avenida Beira Rio, 463 – Centro

Telefones: (28) 3526-0666/(28) 99272-5646

Instagram: @hotelechurrascariariogrande

Hotel e Hospedaria Albert

Avenida Francisco Mardegan, 694 – Marbrasa

Telefone: (28) 99901-1228

Instagram: @hotelalbert_

Rinkão | Hotel e Churrascaria

Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 203 – Amarelo

Telefone: (28) 3526-0450

Instagram: @hotelrinkao

Hotel Diamante

Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 203 – Amarelo

Telefone: (28) 3526-0450

Pousada Regina

Rua João Mota, 26 – Ferroviários

Telefone: (28) 99976-8131

Instagram: @pousadareginacachoeiro

Hotel Cirene´s

Rua Bernardo Horta, 94 – Maria Ortiz

Telefone: (28) 99942-5665

Instagram: @cirenes.cachoeiro

Hotel Arco-íris

Avenida Francisco Mardegan, 282 – Marbrasa

Telefone: (28) 3521-4623

Caxu Hostel

Rua Anastácio Falcão, 31 – Ibitiquara

Telefone: (28) 99910-7744