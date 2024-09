Pousada em Anchieta reúne destinos fascinantes em um único lugar

Funcionando há quase dois anos, a Pousada No Meio Do Mundo, reúne destinos fascinantes em um único lugar. Localizada na praia de Guanabara, em Anchieta, o local idealizado por Valdir Gobbi, é perfeito para quem busca conforto e momentos de relaxamento à beira-mar. Uma experiência única, charmosa e repleta de personalidade!

Natural de Vitória e viajante nato, o empresário reuniu experiências inspiradoras, acumuladas em hospedagens de outros países para construir uma pousada do zero, totalmente temática. “Pensei em algo inovador que fosse acolhedor para o hóspede e ainda proporcionasse uma experiência diferenciada, uma verdadeira imersão na cultura de outro país. Assim, nossas suítes temáticas transportam você para destinos de tirar o fôlego ao redor do mundo”, explica.

A pousada fica a poucos passos da praia, que é uma área de proteção ambiental, onde funciona o projeto TAMAR. Além disso, fica a menos de um quilômetro da paradisíaca Castelhos, uma das praias mais famosas de Anchieta.

Equipada com seis suítes temáticas, a hospedagem garante conforto e privacidade para os hóspedes. Dessa forma, todos os quartos possuem com cama Queen, ar-condicionado, televisão e Wi-fi. Além disso, os banheiros possuem secador de cabelos e itens de higiene pessoal gratuitos. E para começar bem o dia, os hóspedes podem desfrutar de um café da manhã completo, com várias delícias.

A Pousada No Meio Do Mundo conta ainda com uma piscina ao ar livre, sauna, jardim temático e gazebo para relaxamento. O local é voltado para casais, mas aceita crianças e é pet friendly.

Suítes temáticas

Suíte Marrocos: Uma escapada romântica exótica com decoração inspirada na magia do Marrocos, perfeita para casais que desejam um toque de aventura.

Suíte África: Um retiro exuberante com decoração inspirada na selva africana, para casais aventureiros que buscam uma experiência única.

Suíte México: Transporte-se para as praias ensolaradas e o calor apaixonante do México, com uma suíte que irradia alegria e cores vibrantes.

Suíte Provença: Encante-se com a elegância e o charme da região de Provença, na França, em uma suíte que exala romantismo e sofisticação.

Suíte Grécia: Inspirada na beleza das ilhas gregas, esta suíte evoca romance à beira do mar Egeu e tranquilidade entre as casinhas brancas.

Suíte New York: Esta suíte com toques de Nova York é o lugar perfeito para uma lua de mel moderna e para os apaixonados pela energia da Big Apple.

Conheça a Pousada no Meio do Mundo em Anchieta

Endereço: Rua dos Corais, 13 – Guanabara, Anchieta

Telefone: (28) 99958-9798

Instagram: @pousadanomeiodomundo