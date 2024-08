Cafeteria no Sul do ES encanta visitantes. Confira!

Os moradores do Sul do ES não precisam mais buscar regiões distantes para desfrutarem de uma boa cafeteria. Localizado no município de Irupi, o Café Vale encantado tem ganhado muitos admiradores. O local funciona de quarta à domingo e também em dias de feriados.

Além de variadas opções de comidas e bebidas, o ambiente é um dos pontos altos. A cafeteria fica sobre um píer de madeira e tem vista direta para um lago, onde há vários cisnes. Todavia, a ilustre presença dos bichos não para por aí! No local, ainda há pavão, avestruz e outros animais exóticos.

A natureza cerca todo o espaço da cafeteria e é possível ver as montanhas, lavoura de café, árvores e até um lavandário. Além disso, em alguns dias você poderá curtir esse ambiente com música ao vivo, de acordo com a programação.

O cardápio é para todos os gostos e será difícil escolher uma coisa só. As opções vão desde sanduíches, salgados comuns de cafeteria, sobremesas até refeições e petiscos. Aliás, na parte das bebidas você também vai encontrar variedade, incluindo cafés especiais e sucos até drinks com álcool.

Endereço: Córrego dos coelhos, Irupi - ES