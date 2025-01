Com restaurante e shows nacionais, conheça Beach Club em Iriri

O verão ainda não acabou e para os amantes do litoral do Sul há uma opção incrível para poder curtir aquele fim de tarde na praia e também as noites quentes. Estamos falando do Mauka Ocean Club, restaurante e bar localizado à beira de uma das praias mais amadas do litoral capixaba: a Praia da Areia Preta, em Iriri – ES.

Além da vista privilegiada direto para o mar de Iriri, o Club oferece um ambiente aconchegante, opções culinárias deliciosas e também shows musicais.

O restaurante fica aberto das 12h às 23:30h, sendo que a entrada no ambiente é gratuita. Assim, você tem diversas opções de pratos para saborear, como o Filé mignon com fritas ao molho de gorgonzola e o Camarão empanado, perfeitos para combinar com cerveja gelada e com os drinks da casa. Além disso, as crianças e pets também são bem vindos no espaço e não é necessário fazer reservas.

Outro destaque do Mauka Ocean Club são as atrações musicais que têm agitado o verão. Diversos artistas já passaram por lá nos últimos dias e a festa continua no próximo fim de semana.

No próximo domingo (26), o grupo Vou Zuar vem diretamente do Rio de Janeiro para fazer um show de pagode inesquecível no Mauka, em Iriri. Então, se você não quer ficar de fora, clique aqui e garanta seu ingresso.

📍 Rua Desembargador Antônio José, SN. Praia da Areia Preta. Iriri-ES